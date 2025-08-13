Долар падає, оскільки інвестори очікують на зниження ставок ФРС у вересні

У середу долар ослаб після того, як помірні дані про інфляцію в США підкріпили очікування щодо зниження ставок Федеральною резервною системою наступного місяця, а спроби президента Дональда Трампа посилити свій контроль над американськими інститутами також підірвали валюту.

За даними, опублікованими у вівторок, споживчі ціни в США в липні зросли незначно, що відповідає прогнозам, оскільки вплив введених Трампом мит на ціни товарів поки що є обмеженим.

Інвестори, які очікують на зниження ставок ФРС, з радістю сприйняли ці дані і почали враховувати 98% ймовірність того, що центральний банк знизить ставки наступного місяця, що, в свою чергу, спричинило падіння долара.

По відношенню до єни долар знизився на 0,05% до 147,76, а євро залишився стабільним на рівні 1,1676 долара, піднявшись на 0,5% на попередній сесії.

Індекс долара останній раз становив 98,08 після падіння приблизно на 0,5% у вівторок.

«Звіт про індекс споживчих цін за липень показав менше ознак впливу мит на споживчі ціни... (але) я вважаю, що зниження ставки у вересні є менш імовірним, ніж це відображають поточні ринкові ціни», - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

«Як показує останній звіт про заробітну плату, одного звіту може бути достатньо, щоб схилити політичну дискусію в той чи інший бік. Тому я вважаю, що нам все ще доведеться почекати, поки будуть опубліковані решта даних, перш ніж робити остаточні висновки про зниження ставки або рішення про її збереження».

Дохідність американських казначейських облігацій також знизилася на тлі посилених очікувань щодо зниження ставок, при цьому дохідність дворічних облігацій склала 3,7371%, коливаючись у вівторок в діапазоні майже 10 базисних пунктів.

Дохідність 10-річних облігацій практично не змінилася і склала 4,2965%.

Довіру інвесторів до долара також підірвали нові спроби Трампа підірвати незалежність ФРС після того, як речниця Білого дому Кароліна Лівітт заявила у вівторок, що президент США розглядає можливість подати позов проти голови ФРС Джерома Пауелла у зв'язку з його управлінням реконструкцією штаб-квартири центрального банку у Вашингтоні.

Трамп перебуває у конфлікті з Пауеллом і неодноразово критикував голову ФРС за те, що той не знизив ставки раніше.

Президент також розкритикував генерального директора Goldman Sachs Девіда Соломона, заявивши, що банк помилився, прогнозуючи, що американські мита зашкодять економіці, і поставив під сумнів, чи повинен Соломон очолювати цю установу з Волл-стріт.

Фунт стерлінгів подорожчав на 0,03% до 1,3504 долара.

За даними, опублікованими у вівторок, ринок праці у Великій Британії знову ослаб, хоча зростання заробітної плати залишалося сильним, що підкреслює, чому Банк Англії так обережно ставиться до зниження процентних ставок.

«Дані про зайнятість у Великобританії вказують на те, що ринок праці залишається в нестабільному стані», - зазначив Майкл Браун, старший стратег з досліджень у Pepperstone.

«Мій базовий сценарій все ще передбачає зниження на 25 базисних пунктів у листопаді, хоча до цього ще далеко і до того часу буде опубліковано багато даних».

Що стосується інших валют, австралійський долар знизився на 0,05% до 0,6526 долара, а новозеландський долар - на 0,03% до 0,5953 долара.

У вівторок Резервний банк Австралії, як і очікувалося, знизив процентні ставки і дав зрозуміти, що для досягнення цілей в області інфляції та зайнятості може знадобитися подальше пом'якшення політики, оскільки економіка дещо втратила імпульс.