S&P 500 і Nasdaq закрилися на рекордно високому рівні, оскільки помірна інфляція підняла надії на зниження ставок

Індекси S&P 500 і Nasdaq закрилися на рекордно високому рівні у вівторок, оскільки новина про те, що інфляція в липні зросла в цілому відповідно до очікувань, підкріпила бети на зниження процентної ставки Федеральною резервною системою наступного місяця.

Міністерство праці повідомило, що індекс споживчих цін (CPI) у липні зріс на 0,2% у місячному вимірі, а річна інфляція виявилася дещо нижчою за прогнози, що спонукало президента США Дональда Трампа закликати до зниження процентних ставок.

Прибутковість короткострокових казначейських облігацій, що відображає очікування щодо процентних ставок, знизилася, а ф'ючерси на процентні ставки показали, що трейдери оцінюють ймовірність зниження ставок ФРС у вересні приблизно на 25 базисних пунктів у 88,8%.

«Дані про ІСЦ загалом сприятливі для акцій, оскільки ФРС, схоже, все більше схиляється до зниження ставок у вересні, а інфляція, ймовірно, буде тимчасовою», - сказала Кетрін Бордлмей, співголова відділу управління клієнтським портфелем, фундаментальні акції в Goldman Sachs Asset Management.

«Перше, що я б порадила, - це продовжувати схилятися до теми «великі стають ще більшими». Ми як і раніше переконані в мегатехнологіях і технологіях».

Акції Alphabet подорожчали на 1,2%, оскільки Perplexity зробила пропозицію про купівлю браузера Chrome за 34,5 млрд доларів готівкою.

Intel Corp піднялася на 5,6% після того, як Трамп заявив, що в понеділок зустрівся з її генеральним директором Ліп-Бу Таном, похвалив Тана і назвав зустріч «дуже цікавою».

Минулого тижня Трамп зажадав негайної відставки Тана, назвавши його «дуже конфліктним» через його зв'язки з китайськими компаніями.

Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 483,52 пункти, або 1,10%, до 44 458,61, S&P 500 піднявся на 72,31 пункту, або 1,13%, до 6445,76, а Nasdaq Composite піднявся на 296,50 пункту, або 1,39%, до 21 681,90.

Якість економічних даних залишається предметом занепокоєння через кілька тижнів після того, як Трамп звільнив главу Бюро статистики праці після перегляду в бік зниження даних про кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі за попередні місяці. Ринки стежать за розвитком подій навколо кандидатури Е. Дж. Антоні, висунутої Трампом на посаду комісара бюро, та потенційних кандидатів на посаду глави ФРС.

«Це ще ранні етапи цього процесу, і саме тоді, коли ФРС почне знижувати ставки восени, дані про інфляцію, ймовірно, почнуть відображати деякий вплив з цих більш прямих підвищень мит на ціни, що ускладнить рішення про зниження ставок», - сказав Джон Веліс, макростратег BNY.

Полегшення настало, коли США і Китай продовжили митне перемир'я до 10 листопада, відклавши введення тризначних мит на товари один одного.

Американські акції зросли в останні тижні на тлі сильних звітів технологічних компаній, послаблення торговельних напружень і зростання очікувань щодо зниження ставок.

За даними BofA Global Research, минулого тижня приплив коштів в американські акції був найбільшим за останні два роки.

Індекс Russell 2000, що відстежує компанії з малою капіталізацією, зріс майже на 3%.

Індекс, що відстежує акції авіакомпаній, зріс на 8,87%, що є найбільшим одноденним зростанням за останній місяць після того, як дані показали, що в липні ціни на авіаквитки зросли на 4%.

Акції банків зросли, індекс S&P 500 Banks піднявся на 2,1%, оскільки аналітики заявили, що стрімке зростання кривої дохідності може сприяти збільшенню прибутків банків, оскільки кредитори зможуть позичати дешево і надавати кредити за вищими ставками.

Cardinal Health (NYSE:CAH) впала на 7% після того, як дистриб'ютор ліків заявив, що купить компанію з управління охороною здоров'я Solaris за 1,9 млрд доларів.

На NYSE кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 4,26 до 1. На NYSE було зафіксовано 484 нових максимуми і 60 нових мінімумів.

На Nasdaq кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 2,69 до 1.

S&P 500 зафіксував 27 нових 52-тижневих максимумів і 12 нових мінімумів, а Nasdaq Composite - 104 нових максимуми і 96 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 16,40 млрд акцій, порівняно з середнім показником 18,3 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.