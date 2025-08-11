Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вас почули: OpenAI повернула GPT-4o в ChatGPT на тлі незадоволення GPT-5

09:08 11.08.2025 |

Новини IT

 

Після запуску GPT-5 користувачі скаржаться на різку зміну тону та змісту відповідей ChatGPT, порівняно з GPT-4o. OpenAI вирішила дозволити їм те, чого вони просять.

Раніше ITC.ua писав про скарги користувачів на те, що замість дружнього тону GPT-4o вони отримали стислі сухі відповіді офісного клерка, котрим бракує креативності. OpenAI не стала нав'язувати клієнтам те, що їм не подобається, і повернула GPT-4o у ChatGPT. У дописі в X генеральний директор OpenAI Сем Альтман підтвердив, що компанія дозволить платним користувачам повернутися до попередньої моделі. Також голова компанії обіцяє зробити GPT-5 "розумнішим", нарікаючи на технічні помилки під час впровадження п'ятої версії.

"Ми дозволимо користувачам Plus продовжувати користуватися 4o. Ми будемо стежити за використанням, обмірковуючи, як довго пропонувати застарілі моделі.

*Починаючи відсьогодні, GPT-5 здаватиметься розумнішим. Вчора автоматичний перемикач зламався і не працював протягом певного часу, в результаті чого GPT-5 здавався набагато дурнішим. Крім того, ми вносимо деякі зміни до того, як працює межа прийняття рішень, що має допомогти вам частіше отримувати правильну модель.

*Ми зробимо більш прозорим визначення того, яка модель відповідає на певний запит", - йдеться у повідомленні.

Під час запуску нової моделі GPT-5 OpenAI видалила засіб вибору моделей ChatGPT як такий. Це меню раніше містило перелік моделей для перемикання. Користувачі могли вибрати GPT-4o, наприклад, для виконання складних завдань, або вибрати швидшу модель o4 mini для відповідних завдань. Користувачі також мали можливість перемикатися між поколіннями моделей. OpenAI зробила GPT-5 моделлю за замовчанням, автоматично перенаправляючи користувачів до різних її варіантів для різних видів завдань.

Люди, котрі використовували ChatGPT для емоційної підтримки, були не єдиними, хто скаржився на GPT-5. Один з користувачів написав в Reddit, що скасував свою підписку на ChatGPT Plus через цю зміну та розчарування тим, що OpenAI видалила попередні моделі: "Я використовував 4o для творчості та нових ідей, o3 - для чистої логіки, o3-Pro - для глибоких досліджень, 4.5 - для написання тощо». Навіть за умови автоматичного перенаправлення, вибір, вочевидь, звузився. Користувачі вже почали радіти можливості "відкату".
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: OpenAI
 

