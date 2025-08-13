Азіатські акції зростають, слідуючи за ралі на Волл-стріт. Японські акції встановлюють новий рекорд

Азіатські фондові ринки зросли в середу на тлі широкої купівлі, слідуючи за різким зростанням на Волл-стріт після того, як слабкі дані про інфляцію в США підживили надії на зниження ставок ФРС, а японський Nikkei продовжив своє рекордне ралі.

Акції в Сіднеї впали всупереч регіональній тенденції, оскільки прибутки важковаговика Commonwealth Bank of Australia потягнули вниз весь фінансовий сектор.

У вівторок на Волл-стріт спостерігалося різке зростання, а індекси S&P 500 і NASDAQ Composite досягли нових рекордних максимумів.

Ф'ючерси на американські фондові індекси також торгувалися з підвищенням на азіатській сесії, а лідером зростання став технологічний індекс Nasdaq.

Токійський індекс Nikkei 225 продовжив зростання, піднявшись на 1,5% до 43 347,31 пункту, досягнувши чергового рекордного максимуму.

Японський індекс TOPIX також піднявся до рекордного рівня, продемонструвавши шосте поспіль зростання протягом дня. У середу він торгувався на 1% вище, на рівні 3098,33 пункту.

Інвесторів обнадіяв індекс споживчих цін у США, який у липні зріс лише на 0,2% і на 2,7% у річному вимірі, що вважається достатньо помірним для підтримки очікувань щодо зниження ставки у вересні.

За даними Fedwatch Tool від CME, ринки зараз оцінюють ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів наступного місяця майже в 94%.

У Китаї індекс Shanghai Composite зріс на 0,3%, а Shanghai Shenzhen CSI 300 - на 0,4%.

Індекс Hang Seng у Гонконзі в середу підскочив на 1,3%.

Індекс KOSPI Південної Кореї зріс на 0,5%, а індекс Straits Times Сінгапуру підскочив на 0,8%.

Ф'ючерси, пов'язані з індійським Nifty 50, практично не змінилися.

В Австралії індекс S&P/ASX 200 відступив на 0,5% від рекордних рівнів, оскільки прибутки провідного банку Commonwealth Bank of Australia негативно вплинули на фінансовий сектор.

Банк повідомив про рекордний річний прибуток, але його акції впали більш ніж на 5% до тримісячного мінімуму через побоювання щодо оцінки та залежність від нестабільних доходів від торгівлі.

Днем раніше Резервний банк Австралії знизив процентні ставки на 25 базисних пунктів до 3,60% і дав зрозуміти, що має можливість знизити ставки ще раз цього року.