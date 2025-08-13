Фінансові новини
- |
- 13.08.25
- |
- 10:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Азіатські акції зростають, слідуючи за ралі на Волл-стріт. Японські акції встановлюють новий рекорд
08:34 13.08.2025 |
Азіатські фондові ринки зросли в середу на тлі широкої купівлі, слідуючи за різким зростанням на Волл-стріт після того, як слабкі дані про інфляцію в США підживили надії на зниження ставок ФРС, а японський Nikkei продовжив своє рекордне ралі.
Акції в Сіднеї впали всупереч регіональній тенденції, оскільки прибутки важковаговика Commonwealth Bank of Australia потягнули вниз весь фінансовий сектор.
У вівторок на Волл-стріт спостерігалося різке зростання, а індекси S&P 500 і NASDAQ Composite досягли нових рекордних максимумів.
Ф'ючерси на американські фондові індекси також торгувалися з підвищенням на азіатській сесії, а лідером зростання став технологічний індекс Nasdaq.
Токійський індекс Nikkei 225 продовжив зростання, піднявшись на 1,5% до 43 347,31 пункту, досягнувши чергового рекордного максимуму.
Японський індекс TOPIX також піднявся до рекордного рівня, продемонструвавши шосте поспіль зростання протягом дня. У середу він торгувався на 1% вище, на рівні 3098,33 пункту.
Інвесторів обнадіяв індекс споживчих цін у США, який у липні зріс лише на 0,2% і на 2,7% у річному вимірі, що вважається достатньо помірним для підтримки очікувань щодо зниження ставки у вересні.
За даними Fedwatch Tool від CME, ринки зараз оцінюють ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів наступного місяця майже в 94%.
У Китаї індекс Shanghai Composite зріс на 0,3%, а Shanghai Shenzhen CSI 300 - на 0,4%.
Індекс Hang Seng у Гонконзі в середу підскочив на 1,3%.
Індекс KOSPI Південної Кореї зріс на 0,5%, а індекс Straits Times Сінгапуру підскочив на 0,8%.
Ф'ючерси, пов'язані з індійським Nifty 50, практично не змінилися.
В Австралії індекс S&P/ASX 200 відступив на 0,5% від рекордних рівнів, оскільки прибутки провідного банку Commonwealth Bank of Australia негативно вплинули на фінансовий сектор.
Банк повідомив про рекордний річний прибуток, але його акції впали більш ніж на 5% до тримісячного мінімуму через побоювання щодо оцінки та залежність від нестабільних доходів від торгівлі.
Днем раніше Резервний банк Австралії знизив процентні ставки на 25 базисних пунктів до 3,60% і дав зрозуміти, що має можливість знизити ставки ще раз цього року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|WSJ: Необхідно посилити економічний тиск на Росію та надати Україні всі необхідні ресурси для оборони
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський спростував інформацію The Telegraph про нібито готовність до обміну територій
|Україна зможе щомісячно купувати зброю на суму $1-1,5 млрд завдяки програмі PURL – Зеленський
|СБУ вдруге за тиждень вдарила по терміналу зберігання «Шахедів» у Татарстані
|Бюрократія в Україні гальмує виробництво боєприпасів – очільник Rheinmetall
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|«Київстар» виходить на Nasdaq: угоду злиття затвердили акціонери SPAC
|Золото дорожчає на тлі слабких даних з США, що тиснуть на долар і підживлюють бети на зниження процентної ставки
|Азіатські акції зростають, слідуючи за ралі на Волл-стріт. Японські акції встановлюють новий рекорд
|Долар падає, оскільки інвестори очікують на зниження ставок ФРС у вересні
|S&P 500 і Nasdaq закрилися на рекордно високому рівні, оскільки помірна інфляція підняла надії на зниження ставок
|Мінфін на аукціонах ОВДП 12 серпня залучив до держбюджету 8,2 млрд грн
|Прибутковість держбондів США знижується на даних про інфляцію, долар дешевшає
Бізнес
|Tesla отримала ліцензію на послуги з роботаксі у штаті Техас
|Позов до Microsoft через припинення підтримки Windows 10: зловживання монополією та нехтування безпекою
|Власник бренду Fabergé продав його за $50 мільйонів
|Nvidia та AMD виплачуватимуть США 15% від продажів чипів у Китаї
|Медична допомога без лікаря: NASA і Google тестують ШІ-асистента для дальніх космічних місій
|Китай вимагає від США послаблення експортних обмежень на чіпи – FT
|ЄС хоче зробити потяги швидшими та доступнішими за літаки, готується план