Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Азіатські акції зростають, слідуючи за ралі на Волл-стріт. Японські акції встановлюють новий рекорд

08:34 13.08.2025 |

Фінанси

 

Азіатські фондові ринки зросли в середу на тлі широкої купівлі, слідуючи за різким зростанням на Волл-стріт після того, як слабкі дані про інфляцію в США підживили надії на зниження ставок ФРС, а японський Nikkei продовжив своє рекордне ралі.

Акції в Сіднеї впали всупереч регіональній тенденції, оскільки прибутки важковаговика Commonwealth Bank of Australia потягнули вниз весь фінансовий сектор.

У вівторок на Волл-стріт спостерігалося різке зростання, а індекси S&P 500 і NASDAQ Composite досягли нових рекордних максимумів.

Ф'ючерси на американські фондові індекси також торгувалися з підвищенням на азіатській сесії, а лідером зростання став технологічний індекс Nasdaq.

Токійський індекс Nikkei 225 продовжив зростання, піднявшись на 1,5% до 43 347,31 пункту, досягнувши чергового рекордного максимуму.

Японський індекс TOPIX також піднявся до рекордного рівня, продемонструвавши шосте поспіль зростання протягом дня. У середу він торгувався на 1% вище, на рівні 3098,33 пункту.

Інвесторів обнадіяв індекс споживчих цін у США, який у липні зріс лише на 0,2% і на 2,7% у річному вимірі, що вважається достатньо помірним для підтримки очікувань щодо зниження ставки у вересні.

За даними Fedwatch Tool від CME, ринки зараз оцінюють ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів наступного місяця майже в 94%.

У Китаї індекс Shanghai Composite зріс на 0,3%, а Shanghai Shenzhen CSI 300 - на 0,4%.

Індекс Hang Seng у Гонконзі в середу підскочив на 1,3%.

Індекс KOSPI Південної Кореї зріс на 0,5%, а індекс Straits Times Сінгапуру підскочив на 0,8%.

Ф'ючерси, пов'язані з індійським Nifty 50, практично не змінилися.

В Австралії індекс S&P/ASX 200 відступив на 0,5% від рекордних рівнів, оскільки прибутки провідного банку Commonwealth Bank of Australia негативно вплинули на фінансовий сектор.

Банк повідомив про рекордний річний прибуток, але його акції впали більш ніж на 5% до тримісячного мінімуму через побоювання щодо оцінки та залежність від нестабільних доходів від торгівлі.

Днем раніше Резервний банк Австралії знизив процентні ставки на 25 базисних пунктів до 3,60% і дав зрозуміти, що має можливість знизити ставки ще раз цього року.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4268
  0,0222
 0,05
EUR
 1
 48,0758
  0,1211
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1408  0,04 0,11 41,6754  0,06 0,13
EUR 48,0150  0,19 0,39 48,6904  0,20 0,40

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,07 0,18 41,3950  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес