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В Goldman Sachs допустили выпуск собственной цифровой валюты
12:59 10.08.2020 |
Крупнейший инвестиционный банк США Goldman Sachs не исключает возможность выпуска собственного стейблкоина. Об этом заявил новый глава департамента цифровых активов банка Мэтью Макдермотт, сообщает CNBC.
«Мы изучаем коммерческую жизнеспособность стейблкоина. Мы лишь в начале пути и продолжаем изучение потенциальных областей применения», - заявил он.
Макдермотту поручено расширить свою команду, удвоив штат в Азии и Европе. Согласно источникам издания, ему удалось привлечь к работе руководителя стратегии в сфере цифровых активов JPMorgan Chase Оли Харриса, причастного к созданию JPM Coin, первой цифровой валюты крупного банка.
Первоочередной задачей нового руководителя департамента цифровых активов Goldman Sachs станет трансформация рынка РЕПО с дневным оборотом более $1 трлн. Макдермотт отметил, что стандартизация устаревших процессов при помощи технологии распределенного реестра (DLT) приведет к удешевлению операций и проведению расчетов в реальном времени.
Макдермотт также изучает возможность интеграции DLT в кредитные и ипотечные рынки. Это, однако, будет невозможно без принятия технологии другими участниками. Поэтому он ведет переговоры о принятии технологии с другими компаниями, включая Facebook и JPMorgan.
46-летний ветеран финансовой индустрии убежден, что будущее мировых финансовых рынков неразрывно связано с электронным реестром и автоматизацией.
«В ближайшие 5-10 лет финансовая система станет иной: все активы и пассивы будут базироваться на блокчейне, а все транзакции будут проходить в сети. Увеличить эффективность можно в выпуске долговых бумаг, секьюритизации, выдаче кредитов. Будет создана экосистема цифровых финансовых рынков, возможности крайне широки», - пояснил Макдермотт.
В отношении криптовалют финансист указал, что спрос сместился к институциональным инвесторам. По его словам, клиенты Goldman Sachs также высказывают интерес к цифровым активам.
Напомним, в июле крупнейший в Японии финансовый конгломерат Mitsubishi UFJ Financial анонсировал выпуск токена с привязкой к иене во втором полугодии.
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