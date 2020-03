Уолл-стрит отворачивается от бурения на Аляске

За последние несколько месяцев три крупных американских банка публично заявили о прекращении финансирования бурения в Арктике. Это отражает стремление Уолл-стрит позиционировать себя как нейтральную к окружающей среде бизнес-структуру на фоне усиливающегося на Аляске политического шторма, передает Reuters.

Банки и управляющие инвестициями структуры и менеджеры отворачиваются от программ развития ископаемого топлива перед лицом прогрессирующего изменения климата и давления со стороны активистов-экологов. Это происходит вопреки тому, что Соединенные Штаты увеличили добычу нефти и газа до рекордных уровней.

Накануне Wells Fargo & Co заявил, что с 2018 г. не финансирует «напрямую» нефтегазовые проекты в арктическом регионе. Банк намекал на это решение в своих предыдущих заявлениях, но не упоминал при этом конкретно бурение в Арктике. Заявление банка последовало за аналогичными сообщениями JPMorgan Chase & Co на прошлой неделе и Goldman Sachs Group Inc в декабре прошлого года.

Эти шаги были предприняты после того, как администрация президента Дональда Трампа в последние три года резко сократила объем природоохранных мероприятий и запланировала продажу лицензий на аренду [нефтегазоносных участков] в Арктическом национальном заповеднике (ANWR).

В заповеднике площадью 19 млн акров (7,7 млн га, - ek) бурение было запрещено на протяжении десятилетий. Однако в 2017 г. было разрешено открыть его территорию для разведки нефти и газа. Местные группы активистов, представляющие тех, кто живет рядом с ANWR, боролись за его сохранение и дальнейшее развитие.

Бернадетт Демиентьева, исполнительный директор Руководящего комитета гвичинов, представляющего группы атабасков, которые живут в районе, охватывающем южную границу ANWR и через границу в Канаде, говорит, что кампания по привлечению банков к отказу от инвестиций [в арктическое бурение] длится уже два года и будет продолжена (гвичины и атабаски - коренные обитатели территорий, прилегающих к ANWR, - ek).

«Мы продолжим движение вперед. Мы будем посещать банки до тех пор, пока Арктическое убежище не будет защищено навсегда», - сказала она.

За последние три десятилетия добыча нефти на Аляске сократилась, поскольку расширение бурения в США связано с добычей сланцев в Техасе, Северной Дакоте и других штатах. Арктический штат в настоящее время производит около 500 тыс. барр. сырой нефти в сутки, по сравнению с более чем 2 млн барр./сут. в 1988 г. Об этом свидетельствуют данные Минэнерго США.

Между тем сенатор-республиканец Майк Данливи раскритиковал действия банков в прошлом и заявил, что жители Аляски не должны оказывать давление на эти учреждения. Законодатели штатов поддержали эти комментарии 2 февраля в столице штата Джуно.

«У Wells Fargo, в отличие от некоторых мегабанков, таких как Goldman Sachs, есть обширные деловые операции на Аляске, - заявил 2 февраля представитель республиканцев Барт Лебон в Джуно. - Они обязаны поддерживать деятельность сообщества и деловую активность своих клиентов на рынке».

Большая часть добычи нефти на Аляске осуществляется на государственных землях в центральной части Северного склона, к западу от ANWR.

Как сообщал enkorr, в августе прошлого года британский энергетический гигант BP Plc согласился продать все свои объекты на Аляске частной компании Hilcorp Energy Co за $5,6 млрд. Таким образом, британская компания покинула регион, в котором она проработала 60 лет.