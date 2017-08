Barclays следит за пребыванием сотрудников на местах с помощью датчиков

Barclays Plc установил устройства, отслеживающие время пребывания банкиров на рабочих местах.

Лондонские сотрудники банка в последние месяцы начали обнаруживать черные коробочки под своими столами и стали задавать вопросы руководству относительно их назначения, сообщило несколько человек агентству Bloomberg на условиях анонимности.

Эти устройства оказались приборами слежения OccupEye, которые используют датчики тепла и движения для регистрации длительности пребывания персонала на рабочем месте.

Выпускающая датчики Cad-Capture продвигает их как один из способов для оценки компаниями возможностей сокращения офисного пространства. По результатам анализа данных можно понять, сколько рабочих мест не используется и в какое время.

"Сенсоры не отслеживают людей или их продуктивность; они оценивают использование офисного пространства", - говорится в сообщении Barclays.

Устройства "устанавливались поэтапно", и работников банка и профсоюз Unite уведомляли до их установки, хотя банк не рассылал соответствующую служебную записку, сказал пресс-секретарь Barclays Том Хоскин. Сотрудники говорят, что не помнят, чтобы им сообщали о регистраторах, но представители банка утверждают, что официальных жалоб в отдел персонала не поступало.

В лондонских офисах JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. и Credit Suisse Group AG не используются никакие средства настольного слежения, сообщили источники, знакомые с ситуацией в этих инвестбанках, попросив об анонимности. Представители этих четырех компаний от комментариев отказались.