АЗС стримали зростання цін: скільки коштує пальне в Україні 5 серпня

У середу, 5 серпня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 2 коп. до 81,27 грн/л, на дизельне пальне - збереглася на рівні 92,84 грн/л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.

Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 84,27 грн/л (здешевшав на 1 коп.); бензин марки А-95 - 81,27 грн/л (здорожчав на 2 коп.); бензин марки А-92 - 77,94 грн/л (здорожчав на 5 коп.); дизпальне - 92,84 грн/л. Середня ціна автогазу становить 43,68 грн/л, що на 2 коп. більше, ніж попереднього дня.







У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 79,9 грн/л; дизпальне - 89,9 грн/л; автогаз - 42,9 грн/л.

У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 79,95 грн/л; дизпальне - 90,95 грн/л; автогаз - 40,45 грн/л.





У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 82,9 грн/л; дизпальне - 93,9 грн/л; автогаз - 43,9 грн/л.

У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 79,63 грн/л; дизпальне - 91,04 грн/л; автогаз - 41,39 грн/л.

У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 83,5 грн/л; дизпальне - 93,8 грн/л; автогаз - 44,5 грн/л.





У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 82,9 грн/л; дизпальне - 94,9 грн/л; автогаз - 42,9 грн/л.