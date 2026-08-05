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АЗС стримали зростання цін: скільки коштує пальне в Україні 5 серпня
17:22 05.08.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 84,27 грн/л (здешевшав на 1 коп.); бензин марки А-95 - 81,27 грн/л (здорожчав на 2 коп.); бензин марки А-92 - 77,94 грн/л (здорожчав на 5 коп.); дизпальне - 92,84 грн/л. Середня ціна автогазу становить 43,68 грн/л, що на 2 коп. більше, ніж попереднього дня.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 79,9 грн/л; дизпальне - 89,9 грн/л; автогаз - 42,9 грн/л.
У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 79,95 грн/л; дизпальне - 90,95 грн/л; автогаз - 40,45 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 82,9 грн/л; дизпальне - 93,9 грн/л; автогаз - 43,9 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 79,63 грн/л; дизпальне - 91,04 грн/л; автогаз - 41,39 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 83,5 грн/л; дизпальне - 93,8 грн/л; автогаз - 44,5 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 82,9 грн/л; дизпальне - 94,9 грн/л; автогаз - 42,9 грн/л.
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