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В Україні фіксують подорожчання молочної продукції на тлі сповільнення попиту
16:38 05.08.2026 |
В Україні молочна продукція може подорожчати на 5 -10% до кінця літа та в осінньо-зимовий період через зростання виробничих витрат, попри уповільнення попиту на внутрішньому ринку.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ).
За даними асоціації, попит на молочну продукцію сповільнюється через зниження купівельної активності населення. Водночас конкуренція на внутрішньому ринку посилилася через збільшення імпорту дешевших європейських сирів, що змушує українських виробників скорочувати обсяги виробництва та активніше використовувати акційні пропозиції.
В АВМ зазначають, що, попри слабший попит, виробничі витрати продовжують зростати, що впливає на ціну вже готової продукції.
Зокрема, станом на початок серпня 2026 року пастеризоване питне молоко у плівці в середньому коштує 48,76 грн/кг, що на 43 коп. більше порівняно з попереднім місяцем і на 71 коп. більше проти відповідного минулорічного періоду.
Кефір жирністю 2,5% в плівці в середньому коштує 59,53 грн/кг, що на 78 коп. більше, ніж місяць тому і на 4,99 грн дорожче, ніж у липні торік.
На 1,60 грн зросла в ціні сметана жирністю 15% в плівці проти попереднього місяця - до 157,17 грн/кг, що водночас на 11,92 грн більше проти липня торік.
Щодо питного йогурту жирністю від 1,6% до 2,8% в пластикових пляшках, то його ціна сягає 125,98 грн/кг (+ 2,43 грн проти червня та +11,38 грн проти липня торік).
Середня ціна на сир кисломолочний жирністю 9% становила 295,09 грн/кг, що на 7,68 грн менше проти попереднього місяця, але на 13,26 грн більше проти липня 2025 року.
Вершкове масло жирністю від 72,5% до 73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 592,09 грн/кг. Проти попереднього місяця ціна зменшилась на 7,77 грн, а проти липня 2025-го зросла на 19,88 грн.
В асоціації додали, що ціни на вершкове масло найближчим часом, ймовірно, залишатимуться без істотних змін, оскільки пропозиція продукції перевищує попит, а експорт до країн ЄС для більшості українських виробників залишається економічно не вигідним.
Також змінилися ціни на більшість твердих сирів.
Зокрема, сир «Український» жирністю 50% подешевшав на 25,47 грн порівняно з попереднім місяцем - до 607,26 грн/кг, водночас за рік його ціна зросла на 33,35 грн. Сир «Голландський» жирністю 45% подорожчав на 2,81 грн проти попереднього місяця - до 627,28 грн/кг. Порівняно з минулим роком його вартість зросла на 48,03 грн.
Також подорожчав сир «Маасдам» жирністю 45% вітчизняного виробництва - до 781,21 грн/кг, що на 27,37 грн більше, ніж місяць тому, та на 59,53 грн дорожче, ніж рік тому. Водночас сир «Гауда» жирністю 45% українського виробництва подешевшав на 23,37 грн порівняно з попереднім місяцем - до 591,66 грн/кг. За рік його ціна знизилася на 26,26 грн.
Ціна на сир «Моцарелла» жирністю 45% українського виробництва майже не змінилася порівняно з попереднім місяцем і становить 574,24 грн/кг. Водночас за рік продукт подешевшав на 28,50 грн.
«Молочна галузь працює в умовах зростання виробничих витрат, що створює передумови для перегляду цін на молочну продукцію. В Україні ймовірне подорожчання молочної продукції на 5-10% до кінця літа та восени-взимку», - прогнозують аналітики АВМ.
Зокрема, на підвищення цін впливає зростання витрат на електроенергію, пакувальні матеріали, логістику та коливання валютного курсу.
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