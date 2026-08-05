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Новий Митний кодекс підтримали в комітеті після внесення зауважень
15:18 05.08.2026 |
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти у першому читанні проєкт нового Митного кодексу України з пропозицією виключити з нього положення про створення в структурі митних органів спеціалізованого правоохоронного підрозділу.
Про це у Телеграмі повідомив голова парламентського комітету Данило Гетманцев, передає Укрінформ.
«Комітет рекомендував парламенту прийняти у першому читанні проєкт нового Митного кодексу України (реєстр. № 15450). Це один із ключових законопроєктів на шляху до інтеграції України в європейський митний простір», - йдеться в повідомленні.
Водночас, як зауважив депутат, під час обговорення проєкту окремі положення викликали серйозну дискусію серед членів профільного комітету.
Зокрема, йдеться про пропозицію створити в структурі митних органів спеціалізований правоохоронний підрозділ із повноваженнями розслідувати кримінальні правопорушення.
«За результатами обговорення комітет дійшов висновку, що така ініціатива є передчасною. Спочатку має бути завершена реформа митної служби, проведена переатестація її працівників, і лише після цього можна повертатися до питання розширення правоохоронних функцій митниці», - підкреслив Гетманцев.
Відтак, комітет рекомендував виключити відповідні положення під час підготовки законопроєкту до другого читання.
Також депутати підтримали необхідність доопрацювання проєкту в частині запровадження прозорих механізмів відбору голови Держмитслужби за участю міжнародних експертів, а також проведення щорічного незалежного зовнішнього аудиту ефективності роботи митних органів за аналогією з чинними процедурами.
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