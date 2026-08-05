В Україні посилять боротьбу з дропами: готують кримінальну відповідальність

Кіберполіція підготувала законопроєкт, який уперше пропонує встановити окрему кримінальну відповідальність для дропів і організаторів схем із використанням чужих банківських рахунків.

Документ передбачає широкий спектр покарань ‒ від штрафів до позбавлення волі строком до шести років, повідомляє "Мінфін".

Законопроєктом пропонується доповнити Кримінальний кодекс новою статтею 200¹, яка вперше чітко розмежовує відповідальність дропів, вербувальників та організаторів таких злочинних схем.

Штрафи та покарання

Відповідно до документа, особа, яка свідомо передала свою банківську картку, рахунок, електронний гаманець або доступ до них для використання у шахрайських схемах, може бути оштрафована на суму від 300 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (орієнтовно від 5 000 до 17 000 грн).

Вирішальним фактором є усвідомлення людиною того, що її банківські реквізити використовуватимуться у незаконній діяльності.

Це підтверджуватиметься сукупністю доказів, зокрема листуванням, оголошеннями про "підробіток" із передачею банківських карток, отриманням винагороди за їх оформлення або передачею разом із SIM-карткою та доступом до банківського застосунку.

Для так званих дроповодів ‒ осіб, які організовують відкриття або скуповують банківські рахунки для подальшого використання у злочинних схемах, ‒ законопроєкт передбачає штраф у розмірі від 17 000 до 51 000 грн або обмеження волі строком до двох років.

У разі повторного вчинення такого правопорушення або якщо воно було скоєне групою осіб за попередньою змовою, покарання може сягати трьох років обмеження чи позбавлення волі.

Найсуворіші санкції передбачені для організованих груп ‒ від трьох до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, документ пропонує уточнити норми Кримінального кодексу щодо підроблених платіжних документів, поширивши кримінальну відповідальність не лише на їх підроблення, а й на фальсифікацію.

Також законопроєкт передбачає врегулювання питання підслідності таких кримінальних проваджень.

Зокрема, справи щодо дропів розслідуватиме той самий слідчий, який веде провадження про шахрайство, що має запобігти розподілу однієї справи між різними правоохоронними органами.

Дропи, або "грошові мули", ‒ це особи, які за винагороду чи внаслідок обману передають шахраям свої банківські картки, рахунки або доступ до онлайн-банкінгу. Такі рахунки використовуються для переказу та виведення коштів, здобутих злочинним шляхом, щоб приховати їхнє походження.

Часто дропів залучають через оголошення про "легкий підробіток" або швидкий заробіток без необхідності досвіду. Людині пропонують оформити нову банківську картку або передати вже наявну за грошову винагороду, після чого її рахунок використовують для проведення операцій із викраденими коштами.