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АНАЛІТИКА

Нові авто в Україні стали купувати рідше: попит у липні впав на 10,5%

16:20 05.08.2026 |

Економіка

Минулого місяця українці придбали 5 754 нових легкових автомобілів, повідомляє асоціація «Укравтопром» на своєму телеграм-каналі.

Як зазначається у повідомленні, це на 10,5% менше, ніж у липні 2025 року.

При цьому найпопулярнішою маркою місяця стала японська Toyota, яка на 20% покращила свій липневий результат.

У ТОП-10 брендів липня увійшли:

  • Toyota - 986 од. (+20%);
  • Skoda - 693 од. (+24%);
  • Volkswagen - 444 од. (-10%);
  • Renault - 345 од. (-47%);
  • BMW - 308 од. (+17%);
  • Hyundai - 298 од. (=);
  • Mazda - 259 од. (+66%);
  • BYD - 229 од. (-69%);
  • Suzuki - 194 од. (+39%);
  • Audi - 156 од. (-38%).

    • Бестселером місяця став кросовер Toyota RAV-4.

    Нагадаємо, у першому півріччі кросовери (SUV) забезпечили 80% українського ринку нових легкових автомобілів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на автомобілі цього сегмента зріс на 0,3%.
    За матеріалами: EnKorr
     

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