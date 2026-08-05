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Нові авто в Україні стали купувати рідше: попит у липні впав на 10,5%
16:20 05.08.2026 |
Минулого місяця українці придбали 5 754 нових легкових автомобілів, повідомляє асоціація «Укравтопром» на своєму телеграм-каналі.
Як зазначається у повідомленні, це на 10,5% менше, ніж у липні 2025 року.
При цьому найпопулярнішою маркою місяця стала японська Toyota, яка на 20% покращила свій липневий результат.
У ТОП-10 брендів липня увійшли:
Бестселером місяця став кросовер Toyota RAV-4.
Нагадаємо, у першому півріччі кросовери (SUV) забезпечили 80% українського ринку нових легкових автомобілів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на автомобілі цього сегмента зріс на 0,3%.
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