Нові авто в Україні стали купувати рідше: попит у липні впав на 10,5%

Минулого місяця українці придбали 5 754 нових легкових автомобілів, повідомляє асоціація «Укравтопром» на своєму телеграм-каналі.

Як зазначається у повідомленні, це на 10,5% менше, ніж у липні 2025 року.

При цьому найпопулярнішою маркою місяця стала японська Toyota, яка на 20% покращила свій липневий результат.

У ТОП-10 брендів липня увійшли:

Toyota - 986 од. (+20%);

Skoda - 693 од. (+24%);

Volkswagen - 444 од. (-10%);

Renault - 345 од. (-47%);

BMW - 308 од. (+17%);

Hyundai - 298 од. (=);

Mazda - 259 од. (+66%);

BYD - 229 од. (-69%);

Suzuki - 194 од. (+39%);

Audi - 156 од. (-38%).

Бестселером місяця став кросовер Toyota RAV-4.

Нагадаємо, у першому півріччі кросовери (SUV) забезпечили 80% українського ринку нових легкових автомобілів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на автомобілі цього сегмента зріс на 0,3%.