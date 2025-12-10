Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту дещо зросли на тлі мирних переговорів щодо України

Ціни на нафту в середу, 10 грудня, дещо зросли після падіння приблизно на 1% на попередній сесії, у той час як інвестори стежать за прогресом у мирних переговорах між Росією та Україною та очікують рішення щодо процентних ставок у США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Станом на 8 ранку за Києвом, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 7 центів, або 0,1%, до 62,01 долара США за барель.

Американська нафта марки West Texas Intermediate також збільшилася у ціні на 7 центів, або 0,1%, до 58,32 долара США за барель.

«Трейдери шукатимуть сигнали від будь-яких проривів або їх відсутності в мирних переговорах щодо України, тоді як політика зниження ставки ФРС США є ще одним ключовим макроекономічним фактором, який може надати певну підтримку цінам на нафту», - висловив свою думку Сувро Саркар, провідний аналітик з питань енергетики в DBS Bank, посилаючись на дані Американського інституту нафти (API).

Джерела на ринку, із посиланням на дані API, розповіли у вівторок, що запаси сирої нафти в США минулого тижня скоротилися на 4,78 мільйона барелів, тоді як запаси бензину зросли на 7 мільйонів барелів, а запаси дистилятів збільшилися на 1,03 мільйона барелів.

Тим часом ринок очікує, що Федеральна резервна система США знизить ключову процентну ставку на чверть пункту на своєму засіданні в середу, щоб підтримати охолодження ринку праці.

Нижчі відсоткові ставки можуть підвищити попит на нафту, стимулюючи економічне зростання.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2812
  0,0974
 0,23
EUR
 1
 49,2153
  0,1218
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8883  0,03 0,08 42,4574  0,03 0,07
EUR 48,8496  0,03 0,07 49,4739  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 16:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,4000  0,18 0,44 42,4300  0,19 0,44
EUR 49,3745  0,23 0,46 49,3925  0,23 0,46

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес