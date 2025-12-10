Фінансові новини
Ціни на нафту дещо зросли на тлі мирних переговорів щодо України
09:43 10.12.2025 |
Ціни на нафту в середу, 10 грудня, дещо зросли після падіння приблизно на 1% на попередній сесії, у той час як інвестори стежать за прогресом у мирних переговорах між Росією та Україною та очікують рішення щодо процентних ставок у США.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Станом на 8 ранку за Києвом, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 7 центів, або 0,1%, до 62,01 долара США за барель.
Американська нафта марки West Texas Intermediate також збільшилася у ціні на 7 центів, або 0,1%, до 58,32 долара США за барель.
«Трейдери шукатимуть сигнали від будь-яких проривів або їх відсутності в мирних переговорах щодо України, тоді як політика зниження ставки ФРС США є ще одним ключовим макроекономічним фактором, який може надати певну підтримку цінам на нафту», - висловив свою думку Сувро Саркар, провідний аналітик з питань енергетики в DBS Bank, посилаючись на дані Американського інституту нафти (API).
Джерела на ринку, із посиланням на дані API, розповіли у вівторок, що запаси сирої нафти в США минулого тижня скоротилися на 4,78 мільйона барелів, тоді як запаси бензину зросли на 7 мільйонів барелів, а запаси дистилятів збільшилися на 1,03 мільйона барелів.
Тим часом ринок очікує, що Федеральна резервна система США знизить ключову процентну ставку на чверть пункту на своєму засіданні в середу, щоб підтримати охолодження ринку праці.
Нижчі відсоткові ставки можуть підвищити попит на нафту, стимулюючи економічне зростання.
