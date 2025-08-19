Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ринок пального працює стабільно попри російські атаки - експерт

 

Завдяки побудованому у 2022 році диверсифікованому механізму постачання пального та конкуренції паливний ринок працює стабільно.

Про це в коментарі для Укрінформу заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн.

Він зазначив, що росіяни продовжують атакувати нафтобази та об'єкти нафтопереробки. Зокрема, за останній час було зруйновано дві нафтобази в Одесі (одна з яких була атакована вдруге 18 серпня), нафтобазу у Фастові Київської області тощо. Крім того, 19 серпня ворог здійснив масовану атаку дронами, балістичними й крилатими ракетами на Кременчуцький нафтопереробний завод, який вже давно не працює.

"Між тим ринок пального працює стабільно, на заправних станціях та на оптовому ринку немає ані найменших ознак нестачі пального. Це відбувається завдяки ринковому ціноутворенню, максимальній конкуренції та побудованій у 2022 році новій системі постачання пального", - наголосив Куюн.

Експерт пояснив, що нині працює диверсифікований географічно і логістично механізм, в якому задіяні водний, залізничний та автомобільний транспорт. "Протягом останніх трьох років система була випробувана блекаутами, блокуваннями кордонів польськими фермерами та обстрілами і показала свою максимальну адаптивність до умов війни. Відповіддю на руйнування нафтобаз стала відмова від накопичення пального на користь оперативних постачань", - додав Куюн.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3557
  0,0968
 0,23
EUR
 1
 48,3241
  0,1502
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0420  0,04 0,09 41,5904  0,02 0,04
EUR 47,9536  0,02 0,04 48,5912  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

