Ціни на нафту падають, оскільки Трамп наполягає на переговорах між Росією та Україною

Ціни на нафту впали під час торгів в Азії у вівторок, оскільки інвестори оцінюють переговори між США та Україною, шукаючи підказки щодо перспектив постачання російської нафти, а увага тепер переключилася на можливу зустріч між українським лідером та путіним.

Станом на 05:05 за Гринвічем ф'ючерси на нафту Brent з терміном погашення в жовтні впали на 0,5% до 66,16 долара за барель, а ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 0,8% до 62,22 долара за барель.

Обидва контракти подорожчали майже на 1% у понеділок після того, як торговий радник США Пітер Наварро розкритикував закупівлі Індією російської нафти зі знижкою, назвавши їх фінансуванням війни, що поновило побоювання щодо поставок.

Президент Дональд Трамп прийняв у понеділок в Білому домі президента України Володимира Зеленського, до якого приєдналися лідери провідних європейських країн, на важливому саміті, спрямованому на пошук шляхів припинення війни Росії проти Україні.

У своїх публічних заявах Трамп пообіцяв, що США допоможуть гарантувати безпеку України в рамках будь-якого мирного врегулювання, хоча він не уточнив форму та обсяг таких гарантій.

Зеленський привітав цю заяву як «важливий крок вперед».

«Не відбулося жодного критичного прориву. Здається, наступним кроком буде зустріч Зеленського і путіна, можливо, протягом двох тижнів», - зазначили аналітики ING у своїй записці.

Трамп заявив, що почав організовувати зустріч між Володимиром Зеленським з України та рутіним з росії, а також запропонував провести подальші тристоронні переговори, підтримуючи надію на шлях до переговорів.

Європейські лідери у Вашингтоні закликали спочатку до припинення вогню, а Трамп висловив підтримку гарантіям безпеки для Києва, запропонованим Європою.

«Ринки ставок не надто переконані, що до кінця року буде оголошено перемир'я. Polymarkets показує 38% ймовірність перемир'я, що значно нижче пікового значення 78%, зафіксованого в березні», - зазначили аналітики ING.

«Помірна динаміка цін на нафтовому ринку сьогодні вранці, здається, відповідає цій точці зору».

Ринки також стурбовані додатковими 25% митами, які США наклали на Індію за купівлю російської нафти і які мають набути чинності 27 серпня.

Торговий радник Білого дому Пітер Наварро прямо попередив, що Індія повинна припинити торгівлю російською нафтою або зіткнутися з подальшими наслідками. Тим часом індійські нафтопереробні заводи, зокрема Indian Oil Corp, підтвердили свій намір продовжувати імпорт російської нафти, якщо це економічно доцільно.

«Щоб погіршити ситуацію, торгові переговори, які мали відбутися наприкінці серпня, як повідомляється, були відкладені», - додали аналітики ING.

Інвестори шукають сигнали від поточної дипломатії, щоб оцінити, чи напруженість зменшиться, чи ще більше загостриться.