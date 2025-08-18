Авторизация

Нафта помірно дорожчає, Brent торгується на рівні $66,2 за барель

 

Ціни на нафту помірно підвищуються вдень у понеділок, інвестори оцінюють геополітичні події.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:31 EET піднімається на $0,32 (0,49%), до $66,17 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,39 (0,62%), до $63,19 за барель.

Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість активних нафтових бурових установок у США збільшилася на одну і становила 412 одиниць, а кількість газових бурових - скоротилася на одну, до 122.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

