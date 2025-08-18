Авторизация

Ціни на нафту стабільні, оскільки побоювання щодо поставок з Росії зменшилися після зустрічі Трампа і Путіна

 

Ціни на нафту в понеділок практично не змінилися після падіння на початку торгів, оскільки США не чинили подальшого тиску на Росію з метою припинення війни в Україні шляхом вжиття заходів для перешкоджання її експорту нафти після зустрічі лідерів обох країн.

О 05:42 EET ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 6 центів, або 0,09%, до 65,79 долара, тоді як нафта марки West Texas Intermediate коштувала 62,82 долара за барель, що на 2 центи, або 0,03%, вище.

Президент США Дональд Трамп зустрівся з путіним в Алясці в п'ятницю і виявився більш схильним до Москви в питанні пошуку мирної угоди, а не спочатку перемир'я.

У понеділок Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, щоб швидко укласти мирну угоду і покласти край найкривавішій війні в Європі за останні 80 років.

У п'ятницю Трамп заявив, що йому не потрібно відразу розглядати питання про введення відповідних мит на країни, такі як Китай, за купівлю російської нафти, але, можливо, доведеться це зробити «через два-три тижні», що зменшило побоювання щодо перебоїв у постачанні російської нафти.

«Відсутність результату була в значній мірі врахована в цінах, ринок залишається в режимі очікування, скоріше в контексті зниження, якщо в разі припинення бойових дій в Україні на світовий ринок нафти надійде більше російських барелів», - сказав незалежний аналітик у сфері енергетики Гаурав Шарма.

Китай, найбільший імпортер нафти у світі, є найбільшим покупцем російської нафти, за ним йде Індія.

«В основному йшлося про вторинні мита, спрямовані на ключових імпортерів російської енергії, і президент Трамп дійсно зазначив, що він призупинить подальші дії на цьому фронті, принаймні щодо Китаю», - зазначила в своїй записці аналітик RBC Capital Хеліма Крофт.

«Статус-кво залишається в основному незмінним», - сказала Крофт, додавши, що Москва не відмовиться від територіальних вимог, а Україна та деякі європейські лідери не погодяться на угоду «земля в обмін на мир».

Інвестори також стежать за коментарями голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла на зустрічі в Джексон-Холі цього тижня щодо шляху зниження процентних ставок, що може підштовхнути акції до нових рекордів.

«Ймовірно, він залишиться невизначеним і залежним від даних, особливо з огляду на ще один звіт про заробітну плату та індекс споживчих цін (CPI) перед засіданням FOMC 17 вересня», - зазначив у своєму дописі аналітик IG Market Тоні Сикамор.
За матеріалами: investing.com
 

