Ціни на нафту зберігають різке зростання напередодні зустрічі Трампа і путіна

Ціни на нафту в п'ятницю в Азії в основному залишалися стабільними після різкого зростання в попередній сесії, оскільки основна увага була прикута до того, як майбутня зустріч лідерів США і Росії вплине на світові поставки.

О 04:34 EET ф'ючерси на нафту Brent з поставкою в жовтні знизилися на 0,1% до 66,79 долара за барель, а ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate практично не змінилися і склали 63,0 долара за барель.

Обидва контракти підскочили майже на 2% у четвер, але все одно завершили тиждень без змін.

Президент США Дональд Трамп і путін мають зустрітися в п'ятницю на Алясці, щоб обговорити умови перемир'я з Україною.

У середу Трамп погрожував «серйозними наслідками», якщо путін не погодиться на мир, а раніше президент США погрожував ввести високі мита для основних покупців російської нафти, а саме Індії та Китаю.

Реалізація погрози Трампа в поєднанні з додатковими обмеженнями, спрямованими проти нафтової промисловості росії, може ще більше скоротити світові поставки, що додасть тиску на зростання цін на нафту.

Аналітики вважають, що більш жорсткі обмеження на експорт енергоносіїв з Москви, ймовірно, погіршать існуючі проблеми з постачанням, особливо в Європі та деяких регіонах Азії, які все ще значною мірою залежать від російської нафти та нафтопродуктів.

Вплив на ринок може різко змінитися в протилежному напрямку, якщо США вирішать пом'якшити санкції або запропонувати обмежене полегшення в обмін на поступки з боку москви.

Зростання за день також було стримане індексом цін виробників у США, який виявився вищим за очікуваний і послабив очікування щодо значного зниження ставки Федерального резерву наступного місяця.

Ринки все ще вважають зниження ставки у вересні найбільш ймовірним результатом, але шанси на зниження на чверть процентного пункту знизилися з майже певних, після оприлюднення даних про ІЦВ, а очікування щодо зниження на півпроцентного пункту зменшилися.

Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що економіка Японії у другому кварталі зросла більше, ніж очікувалося, оскільки експорт і капітальні витрати залишалися стійкими, незважаючи на тиск з боку США у вигляді мит протягом цього періоду.

Кращі, ніж очікувалося, результати можуть підкріпити аргументи на користь того, щоб Банк Японії розглянув можливість подальшого жорсткого регулювання.

У Китаї дані показали, що промислове виробництво в липні не виправдало очікувань, оскільки закордонний попит знизився після попереднього зростання, спричиненого митами США.

Показники роздрібного продажу другої за величиною економіки світу також виявилися нижчими за очікування в липні на тлі слабкості споживчих витрат.