Фінансові новини
- |
- 15.08.25
- |
- 13:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту зберігають різке зростання напередодні зустрічі Трампа і путіна
08:35 15.08.2025 |
Ціни на нафту в п'ятницю в Азії в основному залишалися стабільними після різкого зростання в попередній сесії, оскільки основна увага була прикута до того, як майбутня зустріч лідерів США і Росії вплине на світові поставки.
О 04:34 EET ф'ючерси на нафту Brent з поставкою в жовтні знизилися на 0,1% до 66,79 долара за барель, а ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate практично не змінилися і склали 63,0 долара за барель.
Обидва контракти підскочили майже на 2% у четвер, але все одно завершили тиждень без змін.
Президент США Дональд Трамп і путін мають зустрітися в п'ятницю на Алясці, щоб обговорити умови перемир'я з Україною.
У середу Трамп погрожував «серйозними наслідками», якщо путін не погодиться на мир, а раніше президент США погрожував ввести високі мита для основних покупців російської нафти, а саме Індії та Китаю.
Реалізація погрози Трампа в поєднанні з додатковими обмеженнями, спрямованими проти нафтової промисловості росії, може ще більше скоротити світові поставки, що додасть тиску на зростання цін на нафту.
Аналітики вважають, що більш жорсткі обмеження на експорт енергоносіїв з Москви, ймовірно, погіршать існуючі проблеми з постачанням, особливо в Європі та деяких регіонах Азії, які все ще значною мірою залежать від російської нафти та нафтопродуктів.
Вплив на ринок може різко змінитися в протилежному напрямку, якщо США вирішать пом'якшити санкції або запропонувати обмежене полегшення в обмін на поступки з боку москви.
Зростання за день також було стримане індексом цін виробників у США, який виявився вищим за очікуваний і послабив очікування щодо значного зниження ставки Федерального резерву наступного місяця.
Ринки все ще вважають зниження ставки у вересні найбільш ймовірним результатом, але шанси на зниження на чверть процентного пункту знизилися з майже певних, після оприлюднення даних про ІЦВ, а очікування щодо зниження на півпроцентного пункту зменшилися.
Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що економіка Японії у другому кварталі зросла більше, ніж очікувалося, оскільки експорт і капітальні витрати залишалися стійкими, незважаючи на тиск з боку США у вигляді мит протягом цього періоду.
Кращі, ніж очікувалося, результати можуть підкріпити аргументи на користь того, щоб Банк Японії розглянув можливість подальшого жорсткого регулювання.
У Китаї дані показали, що промислове виробництво в липні не виправдало очікувань, оскільки закордонний попит знизився після попереднього зростання, спричиненого митами США.
Показники роздрібного продажу другої за величиною економіки світу також виявилися нижчими за очікування в липні на тлі слабкості споживчих витрат.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Генштаб ЗСУ заявив про удар по морському порту в РФ – уражено судно з компонентами до «Шахедів»
|«Сталевий дикобраз»: Як ЄС бачить гарантії безпеки Україні
|Трамп вірить, що Путін їде на Аляску, щоб «укласти угоду»
|«Коаліція охочих»: РФ не має вето на шлях України до НАТО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Зарплата в «Армії відновлення» у прифронтових регіонах зросла до 16 000 грн
|«Укргідроенерго» має найменші запаси води за останні десятиріччя – глава компанії
|«Укренерго» завинила «Укргідроенерго» на балансуючому ринку 8 млрд грн – глава компанії
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 15.08.25
|Інвестиції українців у державні облігації вперше в історії перевищили 100 мільярдів
|Мережа UPG отримала дозвіл на оренду 46 «приватівських» АЗС
|Частку нелегалів на українському ринку міжнародних автобусних перевезень оцінили у 30%
Бізнес
|США встановлюють трекери в сервери з ШІ-чипами для відстеження контрабанди до Китаю
|Китай закликав фірми уникати чипи Nvidia після дозволу на продажі від Трампа
|ШІ-стартап пропонує $34,5 млрд за Chrome на тлі антимонопольної справи проти Google
|Чому молодь у Китаї платить, щоб «ходити на роботу» у несправжні офіси
|Найбільший постачальник екранів для Apple, китайська BOE, визнана винною у крадіжці технологій Samsung, її продукцію заборонять в США
|Tesla в кризі: кадрові втрати, закриття AI-проектів і зростання конкуренції
|10 000 мАг для смартфона вже не фантастика: Honor виводить автономність своїх гаджетів на новий рівень