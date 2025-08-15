Авторизация

Ціни на нафту зберігають різке зростання напередодні зустрічі Трампа і путіна

 

Ціни на нафту в п'ятницю в Азії в основному залишалися стабільними після різкого зростання в попередній сесії, оскільки основна увага була прикута до того, як майбутня зустріч лідерів США і Росії вплине на світові поставки.

О 04:34 EET ф'ючерси на нафту Brent з поставкою в жовтні знизилися на 0,1% до 66,79 долара за барель, а ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate практично не змінилися і склали 63,0 долара за барель.

Обидва контракти підскочили майже на 2% у четвер, але все одно завершили тиждень без змін.

Президент США Дональд Трамп і путін мають зустрітися в п'ятницю на Алясці, щоб обговорити умови перемир'я з Україною.

У середу Трамп погрожував «серйозними наслідками», якщо путін не погодиться на мир, а раніше президент США погрожував ввести високі мита для основних покупців російської нафти, а саме Індії та Китаю.

Реалізація погрози Трампа в поєднанні з додатковими обмеженнями, спрямованими проти нафтової промисловості росії, може ще більше скоротити світові поставки, що додасть тиску на зростання цін на нафту.

Аналітики вважають, що більш жорсткі обмеження на експорт енергоносіїв з Москви, ймовірно, погіршать існуючі проблеми з постачанням, особливо в Європі та деяких регіонах Азії, які все ще значною мірою залежать від російської нафти та нафтопродуктів.

Вплив на ринок може різко змінитися в протилежному напрямку, якщо США вирішать пом'якшити санкції або запропонувати обмежене полегшення в обмін на поступки з боку москви.

Зростання за день також було стримане індексом цін виробників у США, який виявився вищим за очікуваний і послабив очікування щодо значного зниження ставки Федерального резерву наступного місяця.

Ринки все ще вважають зниження ставки у вересні найбільш ймовірним результатом, але шанси на зниження на чверть процентного пункту знизилися з майже певних, після оприлюднення даних про ІЦВ, а очікування щодо зниження на півпроцентного пункту зменшилися.

Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що економіка Японії у другому кварталі зросла більше, ніж очікувалося, оскільки експорт і капітальні витрати залишалися стійкими, незважаючи на тиск з боку США у вигляді мит протягом цього періоду.

Кращі, ніж очікувалося, результати можуть підкріпити аргументи на користь того, щоб Банк Японії розглянув можливість подальшого жорсткого регулювання.

У Китаї дані показали, що промислове виробництво в липні не виправдало очікувань, оскільки закордонний попит знизився після попереднього зростання, спричиненого митами США.

Показники роздрібного продажу другої за величиною економіки світу також виявилися нижчими за очікування в липні на тлі слабкості споживчих витрат.
За матеріалами: investing.com
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4500
  0,0649
 0,16
EUR
 1
 48,4405
  0,2067
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0872  0,04 0,10 41,6344  0,02 0,05
EUR 48,0344  0,09 0,20 48,6876  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4000  0,00 0,00 41,4150  0,02 0,04
EUR 48,3300  0,01 0,02 48,3700  0,02 0,04

