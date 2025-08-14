Авторизация

Нафта залишається в плюсі, Brent торгується на рівні $65,8 за барель

 

Ціни на нафту залишаються в плюсі вдень у четвер, але відступили від внутрішньоденних максимумів.

Вартість жовтневих контрактів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:10 EET піднімається на $0,21 (0,32%), до $65,84 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,18 (0,29%), до $62,83 за барель.

Раніше під час торгів ціна контрактів на WTI піднімалася до $66,08 за барель, на WTI - до $63,09 за барель.

У середу обидва контракти завершили торги на мінімумах з початку червня. Ціни на нафту опинилися під тиском після публікації прогнозів Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) і тижневого звіту щодо комерційних запасів нафти в Штатах.

Учасники ринку очікують зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним, що відбудеться в п'ятницю. Прогрес у врегулюванні російсько-українського питання може наблизити пом'якшення санкцій проти російського нафтового сектора.

Раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент сказав, що Вашингтон може використати санкції і вторинні мита, якщо саміт виявиться безрезультатним.

"Невизначеність, пов'язана з переговорами між США і Росією, продовжує збільшувати премію за ризик, оскільки покупці російської нафти можуть зіткнутися зі ще більшим економічним тиском", - йдеться в аналітичній записці Rystad Energy.

Тим часом деякі експерти сумніваються, що Трамп піде на будь-які заходи, які можуть призвести до значного обмеження поставок нафти. Аналітик PVM Джон Еванс зазначає, що будь-які рішення, здатні викликати зростання цін на нафту, як-от запровадження вторинних санкцій, суперечать цілям Вашингтона.

МЕА в середу знизило оцінку зростання світового попиту на нафту в 2025 році. Новий прогноз агентства передбачає, що попит збільшиться на 685 тис. барелів на добу. Місяцем раніше МЕА прогнозувало приріст на рівні 704 тис. б/д. При цьому оцінку пропозиції нафти на світовому ринку на 2025 рік було підвищено на 370 тис. б/д - до 105,5 млн б/д.

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 3,04 млн барелів - до 426,7 млн барелів, ідеться в щотижневій доповіді міністерства енергетики. Експерти в середньому очікували їх зниження на 800 тис. барелів, за даними Trading Economics.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

