НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта стабільна, оскільки ринок очікує на дані про запаси та зустріч США та Росії

 

Ціни на нафту в середу стабільні, оскільки інвестори очікують на більш чіткі дані про запаси в США, а також стежать за майбутньою зустріччю президента США Дональда Трампа і президента росії путіна.

О 05:30 EET ф'ючерси на нафту марки Brent залишалися стабільними на рівні 66,12 долара за барель, тоді як ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate впали на 6 центів до 63,11 долара. Обидва контракти закрилися з пониженням у вівторок.

Трамп і Путін мають зустрітися на Алясці в п'ятницю, щоб обговорити припинення війни Росії проти України, яка потрясла нафтові ринки з лютого 2022 року.

Нафтові інвестори перебувають у «режимі очікування» напередодні зустрічі, заявили стратеги ING з сировинних товарів.

«Результат може усунути частину ризику санкцій, що нависає над ринком», - додали стратеги ING.

Інвестори також очікують на подальші сигнали після того, як галузевий звіт показав, що запаси нафти в США минулого тижня зросли.

Запаси нафти в США, найбільшому споживачі нафти в світі, минулого тижня зросли на 1,52 мільйона барелів, повідомили джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок. Запаси бензину скоротилися, а запаси дистилятів дещо зросли.

Якщо дані Адміністрації енергетичної інформації США, які будуть опубліковані пізніше в середу, також покажуть зниження, це може свідчити про те, що споживання в літній сезон досягла свого піку, і нафтопереробні заводи зменшують обсяги виробництва. Сезон попиту зазвичай триває з Дня пам'яті наприкінці травня до Дня праці на початку вересня.

Аналітики, опитані Reuters, очікують, що звіт EIA покаже, що запаси нафти минулого тижня скоротилися приблизно на 300 000 барелів.

Прогнози, опубліковані ОПЕК і EIA у вівторок, вказують на збільшення видобутку в цьому році, що також вплинуло на ціни. Але обидві організації очікують, що видобуток у США, найбільшому виробнику в світі, скоротиться в 2026 році, тоді як в інших регіонах видобуток нафти і природного газу збільшиться.

Виробництво нафти в США досягне рекордного рівня 13,41 млн барелів на добу у 2025 році завдяки збільшенню продуктивності свердловин, хоча зниження цін на нафту призведе до падіння видобутку в 2026 році, прогнозує EIA в щомісячному звіті.

У щомісячному звіті Організації країн-експортерів нафти зазначено, що світовий попит на нафту у 2026 році зросте на 1,38 млн барелів на добу, що на 100 000 барелів на добу більше, ніж у попередньому прогнозі. Прогноз на 2025 рік залишився без змін.

У вівторок Білий дім пом'якшив очікування щодо швидкого укладення угоди про припинення вогню між Росією та Україною, що може змусити інвесторів переглянути свої очікування щодо швидкого закінчення війни та будь-якого пом'якшення санкцій щодо російських поставок, які підтримували ціни.

«Трамп применшив очікування від своєї зустрічі з президентом Путіним... Однак очікування щодо додаткових санкцій щодо російської нафти продовжують знижуватися», - написав у своїй записці старший стратег ANZ з питань сировинних товарів Деніел Хайнс.
За матеріалами: investing.com
 

