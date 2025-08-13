Авторизация

Ціни на нафту стабільні, Brent торгується на рівні $66,7 за барель

 

Ціни на нафту стабільні у вівторок, трейдери дотримуються обережної позиції в очікуванні нових сигналів щодо перспектив балансу попиту і пропозиції на нафтовому ринку.

Продовження США і Китаєм паузи в торговельному "перемир'ї" послабило побоювання інвесторів, пов'язані з можливістю спаду економічної активності і, відповідно, попиту на нафту в цих країнах.

Як повідомлялося, у понеділок президент США Дональд Трамп своїм указом відклав запровадження мит на китайські товари ще на 90 днів - до 10 листопада 2025 року. Термін попередньої 90-денної відстрочки спливав у вівторок.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:00 EET становить $66,65 за барель, що на $0,02 (0,03%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,01 (0,02%), до $63,95 за барель.

У вівторок ринок очікує даних про динаміку споживчих цін у США за липень, які, як очікується, покажуть, наскільки серйозними є наслідки торгової політики Вашингтона для інфляції в країні.
За матеріалами: Економічна правда
 

