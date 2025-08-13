У липні АЗС збільшили сплату авансового ПнП

У липні 2025 року роздрібні продавці пального перерахували до бюджету більше авансових податків, ніж у червні: загальна сума надходжень з податку на прибуток (ПнП) і ПДФО становила 282 млн грн, що на 5,5 млн грн більше, ніж попереднього місяця (276,5 млн грн).

Про це свідчить відповідь Державної податкової служби на запит enkorr.

Авансовий внесок із податку на прибуток у липні сплатили 789 компаній з 4 711 ліцензіями, сума надходжень становила 268 млн грн. У червні цей показник був нижчим - 262,8 млн грн від 788 платників.

Окрім цього, кількість порушників скоротилася: ПнП у липні не сплатили 33 суб'єкти, що володіють 106 ліцензіями, тоді як у червні таких компаній було 35, а ліцензій - 122.

Дещо знизилась сплата авансового внеску з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що сплачується ФОПами, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним: у липні його сплатили 129 платники на суму 13,5 млн грн, у червні - 128 платників на 13,75 млн грн.

За сім місяців загальні надходження з цього податку становили 98,7 млн грн.

Раніше директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн у матеріалі «Паливних ритейлерів змусили платити податки. Результати вражають» для «Дзеркала тижня» писав, що у І кварталі 2025 року десять найбільших мереж автозаправних станцій України сплатили до державного бюджету понад 3 млрд грн операційних податків, що на 55% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

При цьому, з його слів, центральним сюжетом у боротьбі за «паливні» податки стало запровадження авансової сплати податку на прибуток (ПнП). Без урахування мереж OKKO, WOG і полтавської мережі BVS, які й раніше добре сплачували ПнП, сплата рештою з-понад 40 найбільших мереж зросла у понад чотири рази - з 82 до 339 млн грн за квартал.

«Стабільна сплата авансового ПнП дозволяє прогнозувати, що 2025 року державний бюджет отримає понад 3,5 млрд тільки авансових внесків, тоді як 2024 року весь податок на прибуток становив 2,23 млрд грн», - зазначав експерт.

Нагадаємо, авансові внески з податку на прибуток уперше почали діяти з грудня 2024 року. Щомісячні авансові внески з податку на прибуток для АЗС становлять 60 тис. грн за кожне місце реалізації, 30 тис. грн - за місце, де продається винятково скраплений газ, і 45 тис. грн - за місце, де частка скрапленого газу становить 50% і більше.