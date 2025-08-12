Ціни на нафту стабільні, увага прикута до переговорів між США і Росією та торговельного перемир'я з Китаєм

Ціни на нафту майже не змінилися під час торгів в Азії у вівторок, увага була прикута до майбутніх переговорів між США і Росією, які можуть ознаменувати кінець війни в Україні, а також принести деяке полегшення таким великим імпортерам, як Індія і Китай.

Нафта отримала певну підтримку від оптимізму щодо продовження торговельного перемир'я між США і Китаєм на 90 днів, що розвіяло побоювання щодо відновлення гострого торговельного конфлікту між країнами. Однак обережність щодо майбутніх даних про інфляцію в США обмежила зростання цін.

О 03:52 EET ф'ючерси на нафту Brent з поставкою в жовтні подорожчали на 0,2% до 66,74 долара за барель, а ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate подорожчали на 0,2% до 63,21 долара за барель.

Нафта продемонструвала деяке зростання, оскільки США і Китай домовилися продовжити торгове перемир'я, яке діяло з травня по червень, ще на 90 днів, що передбачає зниження митних тарифів між двома країнами.

Тимчасова торговельна угода між Вашингтоном і Пекіном мала закінчитися у вівторок, що могло призвести до підвищення обома країнами своїх мит до рівня понад 100%, який спостерігався на початку цього року.

Однак президент США Дональд Трамп і китайські чиновники висловили оптимізм щодо торговельних відносин між двома країнами, що підвищило впевненість у тому, що вони досягнуть більш постійної торговельної угоди.

Проте мита Трампа залишалися предметом суперечок на нафтових ринках, оскільки вони набули чинності з минулого тижня. Ринки стежили за тим, чи не порушать ці мита глобальну економічну активність і чи не зашкодять попиту на нафту.

Трамп і його російський колега путін мають зустрітися в п'ятницю на Алясці, щоб обговорити закінчення війни в Україні.

Зустріч відбудеться після того, як Трамп пригрозив ще жорсткішими обмеженнями для російської нафтової промисловості, погрожуючи ввести високі торгові мита для Індії та Китаю, які є найбільшими покупцями російської нафти.

Трамп оголосив про мита в розмірі до 50% для Індії і пригрозив Китаю аналогічними заходами. Світові поставки нафти можуть скоротитися через пошук Індією та Китаєм альтернативних джерел, хоча побоювання щодо такого сценарію зменшилися напередодні п'ятничної зустрічі.

Україна дала зрозуміти, що відхилить будь-яку угоду, яка вимагатиме від неї віддати територію Росії. Але деескалація конфлікту може звільнити російські нафтові поставки, що, в свою чергу, збільшить світові запаси.

Однак перед зустріччю в п'ятницю нафтові ринки матимуть справу з даними про інфляцію індексу споживчих цін у США. Дані будуть опубліковані у вівторок і, як очікується, дадуть більше підказів про найбільшого споживача палива у світі.