- 12.08.25
- 01:38
Середня ціна на бензин марки А-95 зафіксувалася на рівні 58,96 грн/л, на дизельне пальне - на рівні 56,08 грн/л
18:02 11.08.2025 |
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,56 грн/л (здешевшав на 0,02%); бензин марки А-95 - 58,96 грн/л; бензин марки А-92 - 58,25 грн/л (здорожчав на 0,2%); дизельне пальне - 56,08 грн/л. Середня ціна автогазу становить 34,41 грн/л, що на 0,1% дешевше порівняно із ціною на 8 серпня.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,16 грн/л; бензин А-92 - 58,66 грн/л; дизпальне - 56,16 грн/л; автогаз - 33,99 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; бензин А-92 - 56,9 грн/л; дизпальне - 53,9 грн/л; автогаз - 33,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,12 грн/л; дизпальне - 50,96 грн/л; автогаз - 32,7 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; бензин А-92 - 58,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
