Ціни на нафту слабо підвищуються, Brent торгується на рівні $66,7 за барель
14:30 11.08.2025 |
Ціни на нафту несуттєво підвищуються на торгах у понеділок після максимального з початку червня зниження за підсумками минулого тижня.
Увагу ринку спрямовано на анонсовану зустріч президентів США і РФ на Алясці, яка, як очікується, може покласти початок врегулюванню питання завершення розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України.
Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:05 EET становить $66,73 за барель, що на $0,14 (0,21%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,09 (0,14%), до $63,97 за барель.
За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 4,4%, WTI - на 5,1%.
Президент США Дональд Трамп оголосив минулої п'ятниці, що проведе зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним 15 серпня на Алясці. Жодних рішень щодо санкцій після завершення ультиматуму з боку США за цих умов ухвалено не було.
"Ціни на нафту впали на 10% цього року, оскільки ОПЕК+ відновлює видобуток швидше, ніж планувала, а уповільнення глобального економічного зростання затьмарює перспективи попиту", - зазначає аналітик MUFG Суджін Кім.
Врегулювання питання завершення війни в Україні може призвести до зняття санкцій щодо російської нафти, що збільшить ризик надлишку пропозиції на ринку, каже експерт, думку якого наводить Bloomberg.
Цього тижня трейдери очікують також щомісячних доповідей ОПЕК і Міжнародного енергетичного агентства щодо нафтового ринку.
