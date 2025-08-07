Фінансові новини
- |
- 07.08.25
- |
- 17:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 0,07% до 58,96 грн/л, на дизельне пальне - на 0,05% до 56,08 грн/л
16:49 07.08.2025 |
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,57 грн/л (здешевшав на 0,08%); бензин марки А-95 - 58,96 грн/л (здешевшав на 0,07%); бензин марки А-92 - 58,12 грн/л (здешевшав на 0,05%); дизельне пальне - 56,08 грн/л (здешевшало на 0,05%). Середня ціна автогазу становить 34,45 грн/л, що на 0,03% дорожче, ніж попереднього дня.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,16 грн/л; бензин А-92 - 58,66 грн/л; дизпальне - 56,16 грн/л; автогаз - 33,99 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; бензин А-92 - 56,9 грн/л; дизпальне - 53,9 грн/л; автогаз - 33,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,19 грн/л; дизпальне - 50,96 грн/л; автогаз - 32,96 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; бензин А-92 - 58,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Євросолідарність» ініціює повернення у підслідність НАБУ чиновників Офісу президента і керівництва ДБР – Софія Федина
ТОП-НОВИНИ
|З 1 вересня всі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери
|Питання територій стануть ключовими: Рубіо про завершення війни в Україні
|Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа з Зеленським й Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ
|Трамп заявив про «велику ймовірність» спільної зустрічі з Зеленським і Путіним
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Надходження до місцевих бюджетів цьогоріч зросли на 18%
|В Україні з'явиться перший підземний індустріальний парк. Такі є лише у п'яти країнах
|Податкова анонсувала запуск електронного аудиту наприкінці 2025 року
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 0,07% до 58,96 грн/л, на дизельне пальне - на 0,05% до 56,08 грн/л
|«Євросолідарність» ініціює повернення у підслідність НАБУ чиновників Офісу президента і керівництва ДБР – Софія Федина
|В Україні бракує соняшнику, ціни на нього вже вище за світові
|Ціни на нафту залишаються в плюсі, Brent біля $67,3 за барель
Бізнес
|У Норвегії частка електрокарів на ринку досягла рекордних 97%
|Акціонери подали в суд на Tesla і Маска: звинувачують у шахрайстві з цінними паперами
|Samsung створює повністю новий підрозділ InnoX Lab, який відповідатиме за ШІ
|Amazon запустить конкурента Starlink за межами США у 2026 році
|Кількість IT-вакансій в Україні в липні стала рекордною від початку повномасштабної війни
|Найбільший у світі нейрокомп’ютер імітує мозок мавпи
|Mediatek 9500 отримає до 40% приріст в іграх і технологію RayTracing