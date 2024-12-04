Саудівській Аравії дедалі важче домагатися реалізації плану обмеження видобутку ОПЕК+ - WSJ

Саудівській Аравії стає все важче домагатися продовження реалізації плану обмеження видобутку ОПЕК+, який повинен підтримувати ціни на нафту, пише газета The Wall Street Journal.

Багато учасників картелю наполягають на збільшенні видобутку, прагнучи утримати частку ринку на тлі очікувань посилення конкуренції з боку американського сланцевого сектору, особливо після переобрання Дональда Трампа на посаду президента США.

"У нас більше рідкого золота, ніж у будь-якої іншої країни у світі, - сказав Трамп під час виступу після його обрання президентом у листопаді. - Більше, ніж у Саудівській Аравії. Більше, ніж у Росії".

У четвер відбудеться чергова зустріч представників ОПЕК+, і перед Ер-Ріядом стоїть дилема - продовжувати обмеження видобутку, щоб підтримати ціни на нафту, або боротися з конкурентами за частку ринку.

Судячи з усього, Саудівська Аравія не готова починати цінову війну. Джерела WSJ зазначають, що королівство продовжить обмежувати видобуток, відсуваючи далі плани нарощування виробництва.

Інший великий виробник нафти в ОПЕК - ОАЕ - отримав дозвіл збільшити поставки нафти на світовий ринок із січня. Ірак і Казахстан також хочуть нарощувати видобуток, що призведе до зростання пропозиції на ринку і послабить ціни.

Як зазначає газета, Саудівська Аравія намагалася обмежити виробництво нафти сланцевим сектором США завдяки ціновим війнам у 2014 і 2020 роках, але зрештою не змогла домогтися своїх цілей. Цього разу влада країни побоюється робити будь-які серйозні кроки до того, як Трамп дасть чіткі сигнали про те, які ціни на нафту він хоче бачити.

Зростання видобутку нафти в американському регіоні вже сприяло зниженню частки ОПЕК+ у світових поставках до мінімальних рівнів з 2016 року. Обмеження видобутку альянсом, на якому наполягала Саудівська Аравія, зробило ситуацію ще більш некомфортною для інших його членів.

"Справді, дуже легко бути членом картелю, коли ринок зростає, - зазначає аналітик Rystad Energy Хорхе Леон, який раніше працював в ОПЕК. - Ніхто не хоче бути в картелі, який скорочує видобуток".

ОПЕК+ також частково втратила свою важливість для Вашингтона. Помічник держсекретаря США з енергетики Джеффрі Пайєтт вважає, що вплив картелю наразі "менший, ніж можна собі уявити", з огляду на зростання видобутку в Бразилії, Канаді та Гайані. Це суттєва відмінність від ситуації дворічної давнини, коли ціни на нафту були вищими за $100 за барель, і президент США Джо Байден закликав Саудівську Аравію збільшити видобуток.

Галузеві експерти зазначають, що зміна розстановки сил на ринку підірвала можливості Саудівської Аравії заганяти в кут інших членів картелю або залучати нових учасників. Прогнози того, що попит на нафту досягне піку в наступному десятилітті, підштовхують багатьох виробників до нарощування видобутку з метою якомога швидшої максимізації прибутків.

Зростання напруженості в ОПЕК вихлюпнулося на загальний огляд минулого тижня, коли представник Ірану опублікував коментар на порталі державної новинної агенції, який назвав "провальною" політику обмеження видобутку, що просуває Саудівська Аравія, зокрема через те, що вона підштовхнула США та інших виробників до нарощування виробництва. Він зазначив, що Ангола вже вийшла з ОПЕК, і припустив, що інші країни можуть наслідувати її приклад внаслідок такої політики.