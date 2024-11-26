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Нафта стабілізується на тлі можливого припинення вогню на Близькому Сході
08:46 26.11.2024 |
Ціни на нафту зросли на початку торгів у вівторок після падіння на попередній сесії, оскільки інвестори оцінювали потенційне припинення вогню між Ізраїлем і Хезболлою, що тисне на премію за ризик.
О 06:30 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 29 центів, або на 0,4%, до 73,2 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate коштували 69,2 долара за барель, що на 26 центів, або на 0,38%, вище.
Обидва бенчмарки знизились на 2 долари за барель у понеділок після повідомлень про те, що Ліван та Ізраїль погодили умови угоди про припинення конфлікту між Ізраїлем та Хезболлою, що спровокувало розпродаж нафти.
Реакція ринку на новину про припинення вогню була «зашкалюючою», каже старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.
Хоча ця новина заспокоїла побоювання щодо перебоїв у постачанні на Близькому Сході, конфлікт між Ізраїлем та ХАМАСом «ніколи не призводив до значних перебоїв у постачанні, які б викликали військові премії» цього року, сказала Сачдева.
«Вразливість цін на нафту до геополітичних заголовків не має фундаментального підґрунтя і в поєднанні з нездатністю утримати нещодавні здобутки відображає послаблення світового попиту на нафту і вказує на нестабільність ринку», - сказав Сачдева.
Іран, який підтримує Хезболлу, є членом ОПЕК і видобуває близько 3,2 мільйона барелів на день, або 3% світового видобутку.
Припинення вогню в Лівані зменшить ймовірність того, що нова адміністрація США накладе жорсткі санкції на іранську нафту, вважають аналітики ANZ.
Якщо адміністрація новообраного президента Дональда Трампа повернеться до кампанії максимального тиску на Тегеран, іранський експорт може скоротитися на 1 млн барелів на добу, вважають аналітики, що призведе до скорочення світових потоків нафти.
У Європі столиця України Київ у вівторок зазнала тривалої атаки російських безпілотників, заявив мер Віталій Кличко.
Військові дії між великим виробником нафти Росією і Україною посилилися в цьому місяці після того, як президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати зброю американського виробництва для нанесення ударів вглиб Росії, що стало значною зміною політики Вашингтона в українсько-російській війні.
У той же час, ОПЕК+ може розглянути можливість залишити поточне скорочення видобутку нафти з 1 січня на своєму наступному засіданні в неділю, повідомив Reuters міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов, оскільки група виробників вже відклала підвищення цін на нафту на тлі занепокоєння щодо попиту.
У понеділок Трамп заявив, що підпише указ про запровадження 25% мита на всі товари, що надходять до США з Мексики та Канади. Було незрозуміло, чи буде це стосуватися сирої нафти.
Переважна більшість з 4 млн барелів на добу канадського експорту нафти йде до США. Аналітики кажуть, що малоймовірно, що Трамп запровадить мита на канадську нафту, яку неможливо легко замінити, оскільки вона відрізняється від сортів, які видобувають у США.
«Політика Трампа - це поки що лише план... Що насправді відбувається на цьому фронті, все ще залишається невизначеним», - сказав Сачдева з Phillip Nova.
Наразі ринки спостерігають за планом Трампа щодо збільшення видобутку нафти в США, який був близьким до рекордного рівня протягом 2022-2024 років і поглинув перебої в постачанні через геополітичні кризи та санкції, сказав Сачдева.
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