Уряд повернув ринковий нагляд за нехарчовою продукцією

Кабінет міністрів поновив планові перевірки органами ринкового нагляду нехарчової продукції, які були тимчасово призупинені на період дії воєнного стану, а також відновив державний контроль нехарчової продукції митними органами.

Відповідну Постанову ухвалено на засіданні уряду 27 грудня 2024 року, повідомляє Укрінформ з посиланням на Мінекономіки.

«Майже від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну діяв мораторій на перевірки нехарчової продукції. Це сприяло адаптації бізнесу до умов повномасштабної війни. Зараз ми повертаємо державний нагляд в цій сфері. Це допоможе захистити людей від придбання та використання небезпечної продукції, а також створить рівні умови ведення бізнесу та захистить добропорядних виробників від конкурентів, які випускають дешеву, але невідповідну продукцію», - зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Вона також додала, що Міністерство економіки України та Рада бізнес-омбудсмена моніторитимуть дотримання норм чинного законодавства та прозорість роботи інспекторів під час заходів з ринкового нагляду.

Це рішення є також вимогою європейських партнерів у межах рекомендацій Європейської комісії з підготовки до укладення Угоди АСАА («промислового безвізу») та програми Ukraine Facility.