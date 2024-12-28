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Уряд повернув ринковий нагляд за нехарчовою продукцією
22:58 27.12.2024 |
Кабінет міністрів поновив планові перевірки органами ринкового нагляду нехарчової продукції, які були тимчасово призупинені на період дії воєнного стану, а також відновив державний контроль нехарчової продукції митними органами.
Відповідну Постанову ухвалено на засіданні уряду 27 грудня 2024 року, повідомляє Укрінформ з посиланням на Мінекономіки.
«Майже від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну діяв мораторій на перевірки нехарчової продукції. Це сприяло адаптації бізнесу до умов повномасштабної війни. Зараз ми повертаємо державний нагляд в цій сфері. Це допоможе захистити людей від придбання та використання небезпечної продукції, а також створить рівні умови ведення бізнесу та захистить добропорядних виробників від конкурентів, які випускають дешеву, але невідповідну продукцію», - зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.
Вона також додала, що Міністерство економіки України та Рада бізнес-омбудсмена моніторитимуть дотримання норм чинного законодавства та прозорість роботи інспекторів під час заходів з ринкового нагляду.
Це рішення є також вимогою європейських партнерів у межах рекомендацій Європейської комісії з підготовки до укладення Угоди АСАА («промислового безвізу») та програми Ukraine Facility.
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