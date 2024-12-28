Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін змінив правила перетинання кордону для водіїв з гумдопомогою

23:18 27.12.2024 |

Економіка

 

Для перетинання державного кордону відомості про водія, який перевозить гуманітарну допомогу, повинні бути внесені до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал постійного представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

"Передбачено, що пропуск військовозобов'язаного водія, який здійснює перевезення вантажів гуманітарної допомоги здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетинання державного кордону України та прийняття обласними, Київською міською військовими адміністраціями рішень щодо включення відомостей про водія до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги", - пише Мельничук.

Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги

У березні 2023 року народні депутати подали на розгляд Верховної Ради законопроект, який мав на меті спростити процедури, пов'язані з ввезенням, обліком та розподілом гуманітарної допомоги.

Основною метою запропонованих змін була адаптація законодавства до умов воєнного стану, щоб забезпечити швидке й ефективне надання гуманітарної допомоги.

Вже у грудні того ж року президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9403
  0,0956
 0,23
EUR
 1
 43,7479
  0,2357
 0,54

Курс обміну валют на вчора, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5462  0,04 0,10 42,2262  0,03 0,08
EUR 43,3981  0,03 0,07 44,1527  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9200  0,09 0,22 41,9400  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес