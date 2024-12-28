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Ціни на залізну руду, один з основних експортних товарів України, за рік впали на 29%
23:38 27.12.2024 |
Ціни на залізну руду, один з основних експортних товарів України, у 2024 році знизилися на 29% через ослаблення економіки Китаю - головного споживача цього ресурсу. Про це пише Bloomberg.
Ф'ючерси на залізну руду впали нижче $100 за тонну, досягнувши $98,95 на біржі в Сінгапурі, що є мінімумом за останні п'ять тижнів. Така динаміка обумовлена зменшенням промислових прибутків у Китаї, особливо в будівельному секторі, попри спроби уряду стимулювати економіку.
Водночас збільшення постачань із найбільших експортерів - Австралії та Бразилії - посилює тиск на ціни.
Україна у 2024 році частково відновила свої позиції на глобальному ринку залізорудної сировини, зазначає Мінпром. За вісім місяців було експортовано 23,3 млн тонн руди, що відповідає показникам 2022 року та майже вдвічі перевищує рівень 2023 року. Китай, який до війни був найбільшим споживачем української руди, поступово повернувся на ринок, отримавши 10,3 млн тонн з початку року.
Словаччина та Польща залишаються другими за обсягами імпорту української залізної руди, але тенденції на цих напрямках різняться: експорт до Польщі зріс, тоді як до Словаччини дещо знизився.
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