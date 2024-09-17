Нафта зростає на побоюваннях щодо видобутку в США та очікуваному скороченні запасів сирої нафти

Ціни на нафту продовжили зростання у вівторок на тлі занепокоєння щодо видобутку в США після урагану «Франсін» та очікувань скорочення запасів нафти в США.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на листопад о 06:20 EET зросли на 34 центи, або на 0,5%, до 73,09 долара за барель. Ф'ючерси на нафту марки Brent на жовтень зросли на 49 центів, або 0,7%, до 70,58 долара за барель.

Обидва контракти зросли на попередній сесії, оскільки вплив урагану «Франсін» на видобуток в Мексиканській затоці протистояв занепокоєнню Китаю щодо попиту напередодні рішення ФРС США про зниження процентної ставки, яке повинно позитивно вплинути на настрої інвесторів щодо нафти.

Більше 12% видобутку нафти і 16% видобутку природного газу в Мексиканській затоці США залишаються в автономному режимі, згідно з даними Бюро з безпеки і охорони навколишнього середовища США (BSEE) в понеділок.

«Ціни на нафту змогли трохи відновитися ... (Екстремально ведмежий) стан протягом останніх тижнів вимагав деякої короткострокової стабілізації, при цьому ціни раніше досягли найнижчого рівня з 2021 року», - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

«Але слабкіші, ніж очікувалося, економічні дані з Китаю останнім часом все ще можуть бути джерелом обережності, в той час як підготовка до майбутнього рішення FOMC щодо процентної ставки може обмежити певний ризик», - додав Єп, маючи на увазі Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку (FOMC).

Очікується, що ФРС почне цикл пом'якшення в середу, а ф'ючерси на фонди ФРС показують, що ринки зараз оцінюють ймовірність того, що центральний банк знизить ставки на 50 базисних пунктів, на рівні 69%.

«Зростаючі очікування агресивного зниження ставок сприяли підвищенню настроїв у всьому сировинному комплексі», - зазначають аналітики ANZ, додаючи, що триваючі перебої з поставками також підтримали ринки нафти.

Зниження процентної ставки зменшить вартість запозичень і може потенційно підняти попит на нафту, підтримавши економічне зростання.

Інвестори також звернули увагу на очікуване скорочення запасів нафти в США, які, згідно з опитуванням Reuters, ймовірно, впали приблизно на 200 000 барелів за тиждень до 13 вересня.

Проте, нижчі, ніж очікувалося, темпи зростання попиту в Китаї, найбільшому в світі імпортері нафти, обмежили зростання цін. У серпні виробництво нафтопереробних заводів Китаю впало п'ятий місяць поспіль на тлі зниження попиту на паливо і слабкої експортної маржі, свідчать урядові дані, опубліковані в суботу.