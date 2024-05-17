Ціни на нафту стабільні, налаштовані на помірний тижневий приріст на тлі сподівань на попит

У п'ятницю ціни на нафту мало змінилися на азіатських торгах, але були налаштовані на помірно позитивний тиждень, оскільки слабший долар, скорочення запасів у США і посилення стимулювання в Китаї підживлювали надії на поліпшення попиту.

Але цього тижня ринки нафти все ще боролися зі змішаними сигналами після того, як провідна галузева організація знизила свій прогноз попиту на рік. Тривала економічна невизначеність у Китаї, який є найбільшим імпортером, також спричинила певну волатильність на нафтових ринках, особливо після того, як США підвищили торгові тарифи на нафту для Пекіну.

Ф'ючерси на нафту марки Brent, термін дії яких закінчується в липні, о 02:55 EET зросли на 0,1% до $83,33 за барель, тоді як ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate стабілізувалися на позначці $78,80 за барель.

Ф'ючерси на нафту Brent і WTI цього тижня зросли на 0,7%-1,4%, причому основне зростання відбулося в четвер після того, як деякі показники споживчої інфляції в США виявилися м'якшими, ніж очікувалося.

Ці дані підірвали долар і підштовхнули ставки на те, що Федеральна резервна система може почати знижувати ставки вже у вересні. М'якші монетарні умови обіцяли сприятливі умови для попиту на сиру нафту.

Але ця думка була дещо знівельована низкою офіційних осіб ФРС, які попередили, що центробанк потребує більш переконливих доказів того, що інфляція знижується, перш ніж він зможе почати знижувати ставки.

Ринки нафти цього тижня також боролися зі змішаними сигналами щодо попиту. Більше, ніж очікувалось, скорочення запасів у США підштовхнуло оптимізм щодо покращення попиту з наближенням літнього сезону, пов'язаного з великою кількістю подорожей.

Але це було нівельовано Міжнародним енергетичним агентством, яке дещо знизило свій річний прогноз попиту, посилаючись на невизначеність у світовій економіці на тлі тривкої інфляції та потенційно високих довгострокових ставок.

З іншого боку, Організація країн-експортерів нафти зберегла свій прогноз попиту на 2024 рік, посилаючись на можливе відновлення економіки Китаю та потенційне зниження процентних ставок пізніше цього року.

Очікується, що ОПЕК також збереже поточні темпи скорочення видобутку після кінця червня, що створює більш жорсткі перспективи для пропозиції.

Китай заявив, що цього тижня почне масивний випуск облігацій на суму $1 трлн - перший великий акт фіскального стимулювання, оскільки Пекін намагається підтримати мляве економічне відновлення.

Очікується, що дані по промисловому виробництву і роздрібним продажам, які будуть опубліковані пізніше в п'ятницю, дадуть більше інформації про найбільшого в світі імпортера нафти.