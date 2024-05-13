Нафта продовжує падіння на тлі слабкого попиту на паливо і сильного долара

Ціни на нафту продовжили падіння в понеділок на тлі ознак слабкого попиту на паливо і коментарів представників Федеральної резервної системи США, які розвіяли надії на зниження процентних ставок, що може сповільнити зростання і скоротити попит на паливо в найбільшій економіці світу.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 07:05 EET впали на 25 центів, або на 0,3%, до $82,54 за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate коштували $78,07 за барель, що на 19 центів, або на 0,2%, нижче.

«Нафтові ринки відійшли від впливу конфліктів на Близькому Сході і знову переключили увагу на світові економічні перспективи», - зазначає незалежний аналітик з Окленда Тіна Тенг (Tina Teng).

За її словами, індекс цін виробників у Китаї в квітні знизився, що свідчить про те, що діловий попит залишається кволим, а останні економічні дані США також вказують на уповільнення.

Обидва індекси в п'ятницю знизилися приблизно на 1 долар, оскільки чиновники ФРС обговорювали, чи достатньо високі процентні ставки в США, щоб повернути інфляцію до 2%, компенсувавши зростання на початку минулого тижня, викликане конфліктом між Ізраїлем і Сектором Газа.

Аналітики очікують, що центральний банк США буде довше утримувати облікову ставку на поточному рівні, підтримуючи долар. Сильніший долар робить нафту, деноміновану в доларах, дорожчою для інвесторів, які тримають інші валюти.

Ціни на нафту також впали на тлі ознак слабкого попиту, зазначають аналітики ANZ, оскільки запаси бензину і дистилятів в США зросли за тиждень до початку водійського сезону в США.

Нафтопереробні компанії по всьому світу борються з падінням прибутків на дизельне паливо, оскільки нові нафтопереробні заводи збільшують поставки, а м'яка погода в північній півкулі і повільна економічна активність знижують попит.

Тим не менш, ринок продовжує підтримуватися очікуваннями того, що Організація країн-експортерів нафти та їхні союзники, разом відомі як ОПЕК+, можуть продовжити скорочення поставок у другій половині року.

Ірак, другий за величиною виробник нафти в ОПЕК, прихильний до добровільного скорочення видобутку нафти, узгодженого ОПЕК, і прагне співпрацювати з країнами-членами організації для досягнення більшої стабільності на світових нафтових ринках, заявив у неділю міністр нафти країни в інтерв'ю державному інформаційному агентству.

Коментарі міністра послідували за його припущенням в суботу, що Ірак здійснив достатньо добровільних скорочень і не погодиться на будь-які додаткові скорочення, запропоновані ширшою групою виробників ОПЕК+ на зустрічі на початку червня.

Раніше цього місяця ОПЕК+ закликала Ірак перевищити свою квоту на видобуток нафти на 602 000 барелів на добу протягом перших трьох місяців 2024 року. Група заявила, що Багдад погодився компенсувати це додатковим скороченням видобутку протягом решти року.

У США кількість нафтових бурових установок минулого тижня скоротилася на три до 496, що є найнижчим показником з листопада, повідомила компанія Baker Hughes у своєму щотижневому звіті в п'ятницю.