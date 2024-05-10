Нафта готується до тижневого зростання на тлі зростання попиту, геополітика розглядається як позитивний фактор

Нафта зросла в п'ятницю, демонструючи тижневий приріст, оскільки дані цього тижня з США і Китаю, двох найбільших світових споживачів нафти, вказали на зростання попиту, а невизначеність щодо війни в Газі підтримувала ціни на нафту.

Падіння запасів нафти в США, викликане збільшенням обсягів переробки на нафтопереробних заводах, збіглося з опублікованими в четвер даними про те, що імпорт нафти в Китай в квітні був вищим, ніж в минулому році, що свідчить про поліпшення торговельної активності.

Переговори про припинення бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС не дали жодних результатів, зберігаючи занепокоєння щодо потенційних перебоїв з постачанням на Близькому Сході.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:14 EET зросли на 58 центів, або на 0,6%, до $84,41 за барель, і очікується тижневий приріст на 1,7%. Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 58 центів, або на 0,7%, до $79,84, що означає тижневий приріст на 2,2%.

Експорт та імпорт Китаю повернувся до зростання в квітні після скорочення в попередньому місяці, що свідчить про поліпшення попиту.

«Поточні ознаки зміцнення попиту в Китаї повинні сприяти тому, що сировинний ринок залишатиметься добре підтриманим», - йдеться в аналітичному звіті ANZ Research.

У четвер ізраїльські війська обстріляли місто Рафах в секторі Газа, повідомили палестинські жителі, а ізраїльський чиновник заявив, що непрямі переговори з ХАМАСом завершилися. Оскільки конфлікт триває, він підвищує потенціал для залучення інших країн Близького Сходу, зокрема, головного прихильника ХАМАСу - Ірану, який є ключовим виробником нафти.

«Підготовка Ізраїлю до інтервенції в Рафах і зростання напруженості на його північному кордоні є нагадуванням про те, що геополітичні ризики можуть зберігатися щонайменше протягом усього другого кварталу 2024 року», - зазначають аналітики Citi у своїй замітці.

Тим не менш, аналітики банку вбачають, що ціни на нафту будуть знижуватися протягом 2024 року: Brent в середньому коштуватиме 86 доларів за барель у другому кварталі і 74 долари в третьому кварталі на тлі більш слабких фундаментальних показників попиту і пропозиції, оскільки є ознаки того, що зростання світового попиту на нафту «схоже, сповільнюється».