Нафта зростає другий тиждень поспіль на геополітичній напруженості та побоюваннях щодо пропозиції

Ціни на нафту в п'ятницю продовжили підйом і вийшли на друге тижневе зростання, підтримані геополітичною напруженістю в Європі та на Близькому Сході, занепокоєнням щодо скорочення пропозиції та оптимізмом щодо зростання світового попиту на паливо в міру поліпшення економічної ситуації в світі.

Нафта марки Brent о 06:25 EET подорожчала на 40 центів, або на 0,4%, до 91,05 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 86,82 долара за барель, що на 23 центи, або 0,3%, вище.

Обидва бенчмарки в четвер досягли найвищого рівня з жовтня.

"Ціни на нафту, схоже, налаштовані на подальше зростання в короткостроковій перспективі, оскільки більш позитивний економічний фон доповнюється триваючим дефіцитом пропозиції і зростаючими геополітичними ризиками", - відзначають аналітики ANZ Деніел Хайнс і Соні

Кумарі, які підвищили 3-місячний ціновий орієнтир для Brent до 95 доларів за барель.

Цього тижня ціни на нафту Brent і WTI зростуть більш ніж на 4%, другий тиждень поспіль, після того, як третій за величиною виробник ОПЕК Іран пообіцяв помститися Ізраїлю за атаку, в результаті якої загинули високопоставлені іранські військовослужбовці.

Ізраїль не взяв на себе відповідальність за напад на комплекс посольства Ірану в Сирії в понеділок.

Атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи в Росії, що тривають, можуть вивести з ладу понад 15% російських потужностей, заявив у четвер офіційний представник НАТО, що позначилося на обсягах виробництва палива в країні.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзники на чолі з Росією, відома як ОПЕК+, цього тижня залишили свою політику постачання нафти без змін і закликали деякі країни посилити дотримання вимог щодо скорочення видобутку.

"Подальше посилення контролю за дотриманням квот призведе до подальшого падіння видобутку в 2 кварталі", - зазначають аналітики ANZ.

"Перспектива більш жорсткого ринку повинна призвести до скорочення запасів у другому кварталі".

Пропозиція важкої нафти також скоротилася в усьому світі після того, як Мексика та Об'єднані Арабські Емірати скоротили експорт цих сортів.

Це відбувається на тлі стійкого зростання світового попиту на нафту на 1,4 млн барелів на добу (б/д) у першому кварталі, зазначають аналітики JP Morgan у своїй записці.

"Наші високочастотні індикатори попиту показують, що загальне споживання нафти в березні в середньому склало 101,2 млн барелів на добу, що на 100 000 барелів на добу вище наших опублікованих оцінок", - зазначають вони.

Інвестори очікують березневого звіту по зайнятості в США, який буде опублікований пізніше в п'ятницю, щоб отримати подальші підказки про стан американської економіки і напрямок монетарної політики.