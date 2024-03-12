ОПЕК і IEA рекордно розійшлися в прогнозах щодо попиту на нафту

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) та організація країн-експортерів нафти ОПЕК різко розійшлися у прогнозах попиту на нафту. Розрив більший, ніж будь-коли за останні 16 років, пише Reuters.

"Розрив [...] означає, що вони надсилають трейдерам та інвесторам різні сигнали про силу ринку нафти у 2024 році та у довгостроковій перспективі, про швидкість світових перетворень до чистішого палива", - зазначає агентство.

У лютому IEA прогнозувало, що попит зросте на 1,22 млн барелів на добу у 2024 році, тоді як прогноз ОПЕК говорив про зростання на 2,25 млн барелів на добу. Різниця - близько 1% світового попиту.

Аналіз щомісячних звітів IEA та ОПЕК за 16 років показав, що розрив у 1,03 млн барелів на добу у лютому був найбільшим у перерахунку на барель за цей період.

"Обидва агентства загнали себе в глухий кут, тому у них такий величезний розрив у прогнозах попиту", - сказав Ніл Аткінсон, колишній глава відділу нафтових ринків IEA.

Він додав, що IEA має "дуже чітке уявлення про те, що енергетичний перехід просуватиметься набагато швидшими темпами"

Reuters проаналізувало зміни, які кожна з організацій вносила до своїх прогнозів попиту на нафту з 2008 по 2023 рік та у перші два місяці цього року. Тобто починаючи з фінансової кризи 2008 року і закінчуючи пандемією 2020 року і подальшим відновленням попиту.

У липні 2008 року міжнародні ф'ючерси на нафту досягли рекордного рівня майже $150 за барель порівняно з приблизно $80 зараз.

Міжнародне енергетичне агентство пояснило мобільність прогнозу припущенням про стабілізацію дорожнього та повітряного руху, зазначило IEA в коментарі агентству.

ОПЕК не відповіла на надісланий електронною поштою запит про коментарі.

Reuters також зібрало оцінки 26 аналітиків банків та дослідницьких фірм щодо зростання попиту у 2024 році. Середнє значення цих оцінок становить 1,3 млн барелів на добу, або ближче до думки ІЕА.

Щодо піку попиту на нафту до 2030 року, то аналітики припускають, що, швидше за все, матиме рацію ОПЕК. Її прогнози до 2045 року не показують піку.

Аналіз Reuters показав, що у 2008-2023 роках ІЕА недооцінювала загальний попит у своєму первісному прогнозі у 56% випадків порівняно з 50% випадків ОПЕК.