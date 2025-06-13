Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Інтерпайп» вперше виготовив труби для видобутку газу підводних родовищ

«Інтерпайп» вперше виготовив труби для видобутку газу підводних родовищ

 

Українська промислова компанія "Інтерпайп" вперше виготовила труби для офшорних робіт - видобутку газу з підводних родовищ.

Згідно з пресрелізом, турецький клієнт використовує цю продукцію у проєкті газових родовищ South Akçakoca Sub-Basin (SASB), які знаходяться безпосередньо у Чорному морі. Родовище складається з кількох газових покладів на мілководді, тому труби "Інтерпайп" прокладають під водою.

Для таких умов виготовлено для клієнта насосно-компресорні труби з преміальним з'єднанням UPJ-M, яке забезпечує високу газогерметичність і є власною розробкою компанії.

Директор з продажу труб "Інтерпайпу" на ринки Близького Сходу, Азії та Африки Артем Артемов відзначив, що Туреччина наразі активно розробляє офшорні газові родовища в Чорному морі.

"Проте умови видобутку - специфічні, видобуток газу здійснюється на мілководді, тому потрібна підвищена газогерметичність, яку можуть забезпечити преміальні з'єднання. Хоч для "Інтерпайп" - це перший досвід використання насосно-компресорних труб під водою, досвід використання у клієнта позитивний. Продукція вже використовується - спуски труб пройшли вдало. Це - поштовх для участі в подібних проектах в майбутньому", - констатував Артемов.

До відома: офшорні роботи з видобутку газу - видобуток газу з підводних родовищ, поза берегом. Зазвичай, це стосується газових покладів, що розташовані в морській або океанській зонах.

"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розташованих на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн.

У структурі компанії - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук і члени його сім'ї.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4466
  0,0414
 0,10
EUR
 1
 47,6926
  0,3899
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0350  0,11 0,27 41,6443  0,09 0,23
EUR 47,4500  0,09 0,19 48,2786  0,16 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,07 0,17 41,4600  0,07 0,18
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес