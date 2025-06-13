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Україна зможе імпортувати з Польщі вдвічі більше газу
16:56 13.06.2025 |
Оператори газотранспортних систем Польщі та України вдвічі збільшать гарантовану пропускну потужність.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
"Оператори газотранспортних систем Польщі та України домовилися тимчасово збільшити рівень гарантованої пропускної потужності в напрямку України з 6,4 до 12,4 млн м³ добу. Частину додаткової потужності буде запропоновано вже під час щомісячного аукціону на липень 2025 року, який відбудеться 16 червня", - зазначає відомство.
Оператори ГТС провели переговори та дослідження, спрямовані на визначення потенційних варіантів забезпечення додаткових можливостей транспортування газу до України. І в результаті досягли вищезазначену угоду.
"Роль цього маршруту лише зростатиме, адже газотранспортна система Польщі забезпечує доступ до диверсифікованих джерел природного газу, зокрема скрапленого газу з усього світу", - наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.
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