Фінансові новини
- |
- 13.06.25
- |
- 16:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
Нафта продовжує різко дорожчати, Brent на рівні $74,7 за барель
15:43 13.06.2025 |
Ціни на нафту активно зростають вдень у п'ятницю на новинах про удари Ізраїлю по Ірану.
Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:27 EET підскочила на $5,33 (7,68%), до $74,69 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) злетіли в ціні до цього часу на $5,53 (8,13%), до $73,57 за барель.
У ніч на п'ятницю Ізраїль завдав ударів по низці ядерних об'єктів Ірану. Повідомляють, що Ізраїлю вдалося ліквідувати багатьох високопоставлених командувачів Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), а також групу провідних фізиків-ядерників. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що "операція триватиме стільки днів, скільки буде потрібно" для усунення загрози з боку Ірану.
"Ізраїль почав операцію "Повсталий лев" - військову операцію, спрямовану на усунення іранської загрози самому існуванню Ізраїлю", - сказав Нетаньяху в телезверненні.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Ірану слід укласти зі США угоду щодо атомної проблеми, щоб уникнути подальшої кризи.
"Ірану потрібно погодитися на угоду, інакше в нього нічого не залишиться. Не потрібно більше смертей, руйнувань. Просто зробіть це, доки не пізно", - написав він у соцмережі Truth Social.
"Поточні котирування Brent не враховують значних ризиків масштабного збитку або збоїв у роботі іранської нафтової інфраструктури та експорту, - йдеться у звіті SEB AB. - Також трейдери не закладають у поточні котирування ризиків, пов'язаних із перебоями поставок через Ормузьку протоку".
На думку аналітиків JPMorgan Chase, якщо прохід суден через Ормузьку протоку буде заблоковано, ціни на нафту можуть досягти $130 за барель.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада ЄС підтримала продовження тимчасового захисту для українців до березня 2027 року
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала від ЄС ще мільярд євро за рахунок російських активів
|Ізраїль атакував Іран – розбомбив ядерні об’єкти і ракетні бази, вбитий очільник КВІР
|ЗМІ: ЄС призначить спецпредставника з питань українців
|Перезапуск реакторів ЗАЕС можливий лише після повернення її під контроль України - заява 48 членів МАГАТЕ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в січні-квітні 2025р зріс на 48,5% - Держстат
|Нафта продовжує різко дорожчати, Brent на рівні $74,7 за барель
|Оренда квартир в Україні зростає повільно
|Україна отримала від ЄС ще мільярд євро за рахунок російських активів
|Brave1 спростить процедуру приєднання до кластера для сталих компаній
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 13.06.25
Бізнес
|HP представила Dimension — перший пристрій для 3D-відеозв’язку Google Beam
|Перший тест процесора NVIDIA N1X — обганяє Core Ultra 9 285HX та Ryzen AI MAX+ 395
|Живі сповіщення, підвищена безпека та покращений інтерфейс - на смартфонах Pixel вийшла прошивка Android 16
|BYD впроваджує технологію 5-хвилинної зарядки електромобілів у Європі
|Новий BMW самостійно вмикатиме сигнали повороту замість водія
|Google підтримав ще 35 українських стартапів грантами
|OpenAI досягла $10 мільярдів річного доходу завдяки популярності ChatGPT