Нафта продовжує різко дорожчати, Brent на рівні $74,7 за барель

Ціни на нафту активно зростають вдень у п'ятницю на новинах про удари Ізраїлю по Ірану.

Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:27 EET підскочила на $5,33 (7,68%), до $74,69 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) злетіли в ціні до цього часу на $5,53 (8,13%), до $73,57 за барель.

У ніч на п'ятницю Ізраїль завдав ударів по низці ядерних об'єктів Ірану. Повідомляють, що Ізраїлю вдалося ліквідувати багатьох високопоставлених командувачів Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), а також групу провідних фізиків-ядерників. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що "операція триватиме стільки днів, скільки буде потрібно" для усунення загрози з боку Ірану.

"Ізраїль почав операцію "Повсталий лев" - військову операцію, спрямовану на усунення іранської загрози самому існуванню Ізраїлю", - сказав Нетаньяху в телезверненні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ірану слід укласти зі США угоду щодо атомної проблеми, щоб уникнути подальшої кризи.

"Ірану потрібно погодитися на угоду, інакше в нього нічого не залишиться. Не потрібно більше смертей, руйнувань. Просто зробіть це, доки не пізно", - написав він у соцмережі Truth Social.

"Поточні котирування Brent не враховують значних ризиків масштабного збитку або збоїв у роботі іранської нафтової інфраструктури та експорту, - йдеться у звіті SEB AB. - Також трейдери не закладають у поточні котирування ризиків, пов'язаних із перебоями поставок через Ормузьку протоку".

На думку аналітиків JPMorgan Chase, якщо прохід суден через Ормузьку протоку буде заблоковано, ціни на нафту можуть досягти $130 за барель.