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JP Morgan зберігає прогноз цін на нафту на 2025 рік у діапазоні $60-65
09:51 13.06.2025 |
У четвер JP Morgan знизив оцінку геополітичних ризиків й зберіг свій базовий прогноз щодо цін на нафту, які, за очікуваннями, залишатимуться в діапазоні $60-65 у 2025 році і близько $60 2026-го.
Водночас банк зазначив, що у разі реалізації найгірших сценаріїв ціни можуть зрости до подвійного рівня. Про це повідомляє Reuters.
Президент США Дональд Трамп заявив 11 червня, що Сполучені Штати виводять персонал з Близького Сходу, оскільки це «може бути небезпечним місцем». Він також сказав, що США не дозволять Ірану мати ядерну зброю. Іран заявив, що його ядерна діяльність носить мирний характер.
Зростання напруженості з Іраном підвищило ризик перебоїв у постачанні нафти, і обидві сторони запланували зустрітися в неділю.
Геополітична премія за ризик уже принаймні частково відображена в поточних цінах на нафту, які становили трохи менш як $70 12 червня, торгуючись приблизно на $4 вище за їхню оцінну справедливу вартість у $66 за червень, йдеться у записці JP Morgan.
Однак аналітики звернули увагу на певні найгірші сценарії, де вплив на постачання потенційно може поширитися за межі скорочення експорту іранської нафти на 2,1 млн барелів на день (б/д). Увага зосереджена на ризику того, що ширший конфлікт на Близькому Сході може закрити Ормузьку протоку або спровокувати відповідні заходи з боку основних країн-виробників нафти у регіоні.
«За таких серйозних наслідків, ми оцінюємо, що ціни на нафту можуть зрости до діапазону $120-130 за барель», - сказали вони.
Рада керуючих органу ООН з ядерного нагляду 12 червня оголосила Іран таким, що порушив свої зобов'язання з непоширення, а Тегеран оголосив про контрзаходи на тлі зростання напруженості на Близькому Сході.
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