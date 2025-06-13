Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в січні-квітні 2025р зріс на 48,5% - Держстат

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-квітні 2025 року зросло на 48,5% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до $11,512 млрд із $7,755 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Згідно з її даними, експорт товарів з України за вказаний період порівняно із січнем-квітнем 2024 року скоротився на 6,9% - до $13,312 млрд, тоді як імпорт зріс на 12,6% - до $24,824 млрд.

Статвідомство уточнило, що в квітні-2025 порівняно із березнем-2025 сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 4,4% - до $3,369 млрд, імпорту - на 2,3%, до $6,529 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в квітні 2025 року було негативним і становило $3,161 млрд, у попередньому місяці воно також було негативним - $3,163 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-лютому 2025 року становив 0,54 (у січні-квітні 2024 року - 0,65).

Держстат повідомив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 217 країн світу.



Зовнішньоторговельний оборот за найважливішими позиціями в січні-квітні 2025р¹.

Товарні позиції Експорт, млн $ Експорт, січень-квітень 2025 до січня-квітня 2024, % Імпорт, млн $ Імпорт, січень-квітень 2025 до січня-квітня 2024, % Усього 13311,8 93,1 24823,5 112,6 Живi тварини; продукти тваринного походження 616,3 120,8 496,2 99,2 Продукти рослинного походження 3660,2 76,7 1051,5 113,6 зернові культури 2778,5 75,8 86,4 150,7 Жири та олії тваринного або рослинного походження 2102,9 101,9 92,6 120,7 Готові харчові продукти 1265,9 95 1138,1 100,6 Мінеральні продукти 1089 83,2 3381,1 121,6 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки 73,5 102,2 3316,3 123,2 Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості 340,8 106,5 3057,2 104,2 фармацевтична продукція 128,8 127,2 793,4 92,7 добрива 5 75,8 561,3 131,6 Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них 114,4 102,2 1287,9 100,1 Шкури необроблені, шкіра вичинена 31,3 78,3 75,4 84 Деревина і вироби з деревини 509,4 111,1 72 95,4 Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів 88,6 120,9 286,3 93,4 Текстильні матеріали та текстильні вироби 210,3 101,1 763,6 101,4 Взуття, головні убори, парасольки 51,6 96,8 153,7 89,2 Вироби з каменю, гіпсу, цементу 109,5 107,3 233,2 103,8 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 7,9 121,4 42,2 145,6 Недорогоцінні метали та вироби з них 1465,8 104,9 1301,7 106,2 чорні метали 995 103,7 506,9 111,3 Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання 1076,3 108,6 5519 136,4 реактори ядерні, котли, машини 283,7 107,7 2058,3 102,8 електричні машини 792,5 108,9 3460,7 169,3 Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби 143,5 109,6 3279,6 106,4 засоби наземного транспорту, крім залізничного 31,6 103,2 2576,6 98,4 Прилади та апарати оптичнi, фотографічні 31,7 110,5 598,7 116,2 Рiзнi промислові товари 368 103,6 334,7 96,3 Твори мистецтва 0,5 6,9 1 9,2 Товари, придбані в портах 0,1 80,2 10,2 92,4

¹ - Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії

Дані: Держстат України