Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в січні-квітні 2025р зріс на 48,5% - Держстат

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-квітні
2025 року зросло на 48,5% порівняно з аналогічним періодом 2024 року -
до $11,512 млрд із $7,755 млрд, повідомила Державна служба статистики
(Держстат).
Згідно з її даними, експорт товарів з України за вказаний період
порівняно із січнем-квітнем 2024 року скоротився на 6,9% - до $13,312
млрд, тоді як імпорт зріс на 12,6% - до $24,824 млрд.
Статвідомство уточнило, що в квітні-2025 порівняно із березнем-2025
сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 4,4% - до $3,369 млрд,
імпорту - на 2,3%, до $6,529 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в квітні 2025 року
було негативним і становило $3,161 млрд, у попередньому місяці воно
також було негативним - $3,163 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-лютому 2025 року становив 0,54 (у січні-квітні 2024 року - 0,65).
Держстат повідомив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 217 країн світу.
Зовнішньоторговельний оборот за найважливішими позиціями в січні-квітні 2025р¹.
| Товарні позиції
| Експорт, млн $
| Експорт, січень-квітень 2025 до січня-квітня 2024, %
| Імпорт, млн $
| Імпорт, січень-квітень 2025 до січня-квітня 2024, %
| Усього
| 13311,8
| 93,1
| 24823,5
| 112,6
| Живi тварини; продукти тваринного походження
| 616,3
| 120,8
| 496,2
| 99,2
| Продукти рослинного походження
| 3660,2
| 76,7
| 1051,5
| 113,6
| зернові культури
| 2778,5
| 75,8
| 86,4
| 150,7
| Жири та олії тваринного або рослинного походження
| 2102,9
| 101,9
| 92,6
| 120,7
| Готові харчові продукти
| 1265,9
| 95
| 1138,1
| 100,6
| Мінеральні продукти
| 1089
| 83,2
| 3381,1
| 121,6
| палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки
| 73,5
| 102,2
| 3316,3
| 123,2
| Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості
| 340,8
| 106,5
| 3057,2
| 104,2
| фармацевтична продукція
| 128,8
| 127,2
| 793,4
| 92,7
| добрива
| 5
| 75,8
| 561,3
| 131,6
| Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них
| 114,4
| 102,2
| 1287,9
| 100,1
| Шкури необроблені, шкіра вичинена
| 31,3
| 78,3
| 75,4
| 84
| Деревина і вироби з деревини
| 509,4
| 111,1
| 72
| 95,4
| Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів
| 88,6
| 120,9
| 286,3
| 93,4
| Текстильні матеріали та текстильні вироби
| 210,3
| 101,1
| 763,6
| 101,4
| Взуття, головні убори, парасольки
| 51,6
| 96,8
| 153,7
| 89,2
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу
| 109,5
| 107,3
| 233,2
| 103,8
| Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
| 7,9
| 121,4
| 42,2
| 145,6
| Недорогоцінні метали та вироби з них
| 1465,8
| 104,9
| 1301,7
| 106,2
| чорні метали
| 995
| 103,7
| 506,9
| 111,3
| Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання
| 1076,3
| 108,6
| 5519
| 136,4
| реактори ядерні, котли, машини
| 283,7
| 107,7
| 2058,3
| 102,8
| електричні машини
| 792,5
| 108,9
| 3460,7
| 169,3
| Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби
| 143,5
| 109,6
| 3279,6
| 106,4
| засоби наземного транспорту, крім залізничного
| 31,6
| 103,2
| 2576,6
| 98,4
| Прилади та апарати оптичнi, фотографічні
| 31,7
| 110,5
| 598,7
| 116,2
| Рiзнi промислові товари
| 368
| 103,6
| 334,7
| 96,3
| Твори мистецтва
| 0,5
| 6,9
| 1
| 9,2
| Товари, придбані в портах
| 0,1
| 80,2
| 10,2
| 92,4
¹
- Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською
федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися)
бойові дії
Дані: Держстат України