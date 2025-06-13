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МХП вивів на український ринок рідкі комплексні добрива власного виробництва
17:26 13.06.2025 |
МХП, міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій, оголосила про старт продажів рідких комплексних добрив MAG Fertilizers by MHP, які раніше використовувались виключно для власних потреб у виробничому циклі компанії, повідомила пресслужба агрохолдингу.
У МХП зазначили, що цей продукт розроблявся понад чотири роки: від лабораторних формул до широкого застосування у польових умовах. Увесь цей час фахівці компанії тестували, адаптували та вдосконалювали добрива під реалії українського агровиробництва. Виробництво рідких комплексних добрив (РКД) у компанії зосереджено у Хмельницькій і Черкаській областях.
"Ми пропонуємо ринку технологічний продукт із гарантованою якістю преміального класу, що створений з урахуванням потреб українського фермера. Наш підхід до клієнтів базується на партнерстві та довгостроковій довірі. Ми не просто продаємо добрива - ми допомагаємо отримати результат. Окрім якості, ми створили унікальні умови співпраці для дистриб'юторів, які дозволяють разом зростати та розвивати ринок ефективного живлення рослин в Україні. Очікуємо, що запуск продажу РКД власного виробництва стане поштовхом для зростання наших партнерів - допоможе їм ставати ефективнішими, конкурентнішими та досягати вищих показників врожайності", - зазначив керівник відділу агродистрибуції МХП Сергій Полішвайко.
МХП - найбільший виробник курятини в Україні. Обробляє 360 тис. га в 12 регіонах України. Займається виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки, які експортує у понад 80 країн.
Виробничі потужності агрохолдингу розташовані в Україні та південно-східній Європі, а також функціонують дочірні підприємства в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС.
МХП у 2024 році збільшив чистий прибуток на 1,4% - до $144 млн, тоді як виручка компанії залишилася стабільною і склала $3,046 млрд проти $3,021 млрд роком раніше.
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