Аграрії закликали профільний комітет Ради не підтримувати мита на експорт сої та ріпаку

Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) звернулася до членів комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики з проханням не підтримувати пропозицію встановити 5% мита на експорт українських сої та ріпаку.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі ВАР.

Зазначається, що йдеться про правки до законопроєкту №13134 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів, що підлягають закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, шляхом укладення договорів керованого доступу".

У ВАР вважають, що саме встановлення мит є дискримінаційним для малих та середніх виробників, адже ініціатива спрямована на збільшення прибутків переробників за рахунок аграріїв і порушує Угоду про асоціацію з ЄС.

"Малі та більшість середніх аграріїв не можуть самостійно експортувати через малий обсяг належної їм сировини, тому не зможуть скористатися звільненням від мит за умови самостійного експорту, а трейдери будуть змушені знизити закупівельні ціни", - пояснили експерти.

Крім того, експорт через сільськогосподарські кооперативи в Україні є обмеженим через слабкий розвиток кооперативного руху. Це пов'язано з відсутністю у Податковому кодексі норм щодо звільнення патронажних дивідендів від податку на прибуток, як це зроблено в інших країнах, де кооперативи успішно розвиваються.

До того ж, в Україні достатньо переробних потужностей, щоб переробити всю наявну сировину. На думку ВАР, єдина причина, чому це не відбувається, - небажання переробників дати конкурентну закупівельну ціну.

"Угода про асоціацію з ЄС не дозволяє вводити нові постійні експортні мита, але незважаючи на заяви авторів правок, що вони тимчасові, дія мита у розмірі 5% не обмежена в часі. Наслідком запровадження відповідних норм стануть скорочення доходів малих та середніх аграріїв, через падіння закупівельних цін", - зазначають у ВАР.

Як стверджують аграрії, в середньостроковій перспективі це призведе до скорочення посівних площ сої та ріпаку, як це відбулося після запровадження «соєвих правок» у 2017 році.



