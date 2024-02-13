Ціни на нафту зростають через близькосхідні ризики

Ціни на нафту трохи зросли у вівторок на побоюваннях, що напруженість на Близькому Сході може порушити постачання, але невизначеність щодо темпів потенційного зниження відсоткових ставок у США та подальшого впливу на попит на паливо обмежила зростання.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 07:20 EET подорожчали на 7 центів, або на 0,1%, до $82,07 за барель. Нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 10 центів, або на 0,1%, до $77,02 за барель.

Ціни на нафту практично не змінилися на торгах у понеділок після зростання на 6% минулого тижня.

Конфлікт на Близькому Сході призвів до зростання цін.

Єменські хусити, яких підтримує Іран, випустили в понеділок дві ракети по іранському вантажному кораблю у Червоному морі. З середини листопада угруповання атакувало міжнародні судна, що мають комерційні зв'язки зі Сполученими Штатами, Великою Британією та Ізраїлем, на знак солідарності з палестинцями у зв'язку з війною між Ізраїлем та ХАМАСом.

Рішення США посилити або запровадити санкції щодо Ірану вплине на постачання нафти на ринок.

Але побоювання щодо процентних ставок обмежили зростання цін. ФРС Нью-Йорка повідомила, що січневий огляд споживчих очікувань показав, що прогноз інфляції на рік і п'ять років не змінився, при цьому обидві ставки залишаються вищими за цільову ставку ФРС в 2%.

Якщо побоювання щодо інфляції затримають зниження відсоткових ставок ФРС, це може призвести до зниження попиту на нафту через уповільнення економічного зростання.

Дані щодо інфляції в США очікуються у вівторок, а дані щодо інфляції у Великій Британії та валовому внутрішньому продукту єврозони мають з'явитися в середу.

Учасники ринку чекають на галузеві дані про запаси нафти в США, які будуть опубліковані пізніше у вівторок. Чотири аналітики, опитані агентством Reuters, підрахували, що запаси сирої нафти зросли приблизно на 2,6 мільйона барелів за тиждень до 9 лютого.

Організація країн-експортерів нафти також планує опублікувати у вівторок свій щомісячний звіт щодо ринку нафти. Член ОПЕК, Ірак, заявив у понеділок, що він виконував рішеня організації щодо видобутку не більше 4 мільйонів барелів на добу.

"Найближчими тижнями більший інтерес становитиме те, що ОПЕК+ вирішить зробити зі своїми добровільними скороченнями поставок, термін дії яких спливає наприкінці березня", - заявили аналітики ING у вівторок.

«Наш баланс передбачає, що ринок буде у профіциті у другому кварталі 2024 року, якщо група не зможе продовжити частину цих скорочень».

ОПЕК та її союзники, включаючи Росію, відомі як ОПЕК+, у березні ухвалять рішення про продовження добровільного скорочення видобутку нафти на перший квартал.

У листопаді ОПЕК+ погодилася на добровільне скорочення видобутку на загальну суму близько 2,2 мільйона барелів на добу у першому кварталі цього року, на чолі з Саудівською Аравією, яка продовжила добровільне скорочення на 1 мільйон барелів на добу.