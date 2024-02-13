Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту зростають через близькосхідні ризики

 

Ціни на нафту трохи зросли у вівторок на побоюваннях, що напруженість на Близькому Сході може порушити постачання, але невизначеність щодо темпів потенційного зниження відсоткових ставок у США та подальшого впливу на попит на паливо обмежила зростання.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 07:20 EET подорожчали на 7 центів, або на 0,1%, до $82,07 за барель. Нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 10 центів, або на 0,1%, до $77,02 за барель.

Ціни на нафту практично не змінилися на торгах у понеділок після зростання на 6% минулого тижня.

Конфлікт на Близькому Сході призвів до зростання цін.

Єменські хусити, яких підтримує Іран, випустили в понеділок дві ракети по іранському вантажному кораблю у Червоному морі. З середини листопада угруповання атакувало міжнародні судна, що мають комерційні зв'язки зі Сполученими Штатами, Великою Британією та Ізраїлем, на знак солідарності з палестинцями у зв'язку з війною між Ізраїлем та ХАМАСом.

Рішення США посилити або запровадити санкції щодо Ірану вплине на постачання нафти на ринок.

Але побоювання щодо процентних ставок обмежили зростання цін. ФРС Нью-Йорка повідомила, що січневий огляд споживчих очікувань показав, що прогноз інфляції на рік і п'ять років не змінився, при цьому обидві ставки залишаються вищими за цільову ставку ФРС в 2%.

Якщо побоювання щодо інфляції затримають зниження відсоткових ставок ФРС, це може призвести до зниження попиту на нафту через уповільнення економічного зростання.

Дані щодо інфляції в США очікуються у вівторок, а дані щодо інфляції у Великій Британії та валовому внутрішньому продукту єврозони мають з'явитися в середу.

Учасники ринку чекають на галузеві дані про запаси нафти в США, які будуть опубліковані пізніше у вівторок. Чотири аналітики, опитані агентством Reuters, підрахували, що запаси сирої нафти зросли приблизно на 2,6 мільйона барелів за тиждень до 9 лютого.

Організація країн-експортерів нафти також планує опублікувати у вівторок свій щомісячний звіт щодо ринку нафти. Член ОПЕК, Ірак, заявив у понеділок, що він виконував рішеня організації щодо видобутку не більше 4 мільйонів барелів на добу.

"Найближчими тижнями більший інтерес становитиме те, що ОПЕК+ вирішить зробити зі своїми добровільними скороченнями поставок, термін дії яких спливає наприкінці березня", - заявили аналітики ING у вівторок.

«Наш баланс передбачає, що ринок буде у профіциті у другому кварталі 2024 року, якщо група не зможе продовжити частину цих скорочень».

ОПЕК та її союзники, включаючи Росію, відомі як ОПЕК+, у березні ухвалять рішення про продовження добровільного скорочення видобутку нафти на перший квартал.

У листопаді ОПЕК+ погодилася на добровільне скорочення видобутку на загальну суму близько 2,2 мільйона барелів на добу у першому кварталі цього року, на чолі з Саудівською Аравією, яка продовжила добровільне скорочення на 1 мільйон барелів на добу.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,8951
  0,2717
 0,72
EUR
 1
 40,8092
  0,2963
 0,73

Курс обміну валют на сьогодні, 09:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8032  0,16 0,43 38,3568  0,19 0,50
EUR 40,7840  0,13 0,32 41,5396  0,13 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8600  0,29 0,77 37,8950  0,30 0,78
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес