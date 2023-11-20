Нафта продовжує зростати, оскільки ОПЕК+ обмірковує більші скорочення видобутку

Ф'ючерси на нафту зросли в понеділок, продовжуючи зростання на очікуваннях поглиблення скорочення постачання ОПЕК+ для підтримки цін, які падали протягом чотирьох тижнів через послаблення побоювань щодо перебоїв у постачанні на Близькому Східі на тлі конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:00 EET подорожчали на 57 центів, або 0,7%, до $81,18 за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate торгувалася на рівні $76,40 за барель, піднявшись на 51 цент, чи 0,7%. Термін дії грудневого контракту на найближчий місяць спливає сьогодні, а активніші січневі ф'ючерси зросли на 55 центів, або 0,7%, до $76,59 за барель.

Обидва контракти закрилися у п'ятницю зростанням на 4% після того, як три джерела в ОПЕК+ повідомили Reuters, що група виробників, що складається з Організації країн-експортерів нафти та їх союзників, включаючи Росію, має намір розглянути можливість додаткових скорочень постачання нафти на зустрічі в п'ятницю 26 листопада.

Ціни на нафту впали майже на 20% з кінця вересня, тоді як швидкі міжмісячні спреди Brent і WTI минулого тижня перейшли в контанго. Оперативні ціни нижчі, ніж на майбутні місяці на ринку контанго, що свідчить про достатню пропозицію.

"Наша статистична модель рішень ОПЕК припускає, що не слід виключати глибші скорочення, враховуючи падіння спекулятивних позицій і тимчасових спредів, а також вищі, ніж очікувалося, запаси", - зазначають аналітики Goldman Sachs.

Базовий прогноз банку полягає в тому, що існуючі групові скорочення видобутку залишаться повністю чинними в 2024 році і що одностороннє скорочення видобутку Саудівською Аравією на 1 мільйон барелів на добу буде продовжено до другого кварталу наступного року і буде скасовано лише поступово, починаючи з липня.

Аналітик IG Тоні Сікамор заявив, що ціни на WTI можуть зрости до 80 доларів за барель на тлі ймовірності того, що ОПЕК+ дійсно оголосить про глибші скорочення на своїй прийдешній зустрічі, хоча падіння нижче 72 доларів спонукає адміністрацію Байдена поповнити стратегічний нафтовий резерв США.

"Все це говорить про те, що відновлення цін ймовірне у першій половині цього тижня", - додав він.

Інвестори також очікують на збої в торгівлі сирою нафтою з Росією після того, як Вашингтон ввів санкції щодо трьох суден, які відправляли нафту «Сокіл» до Індії.

У п'ятницю Москва зняла заборону експорту бензину, що може збільшити світові поставки моторного палива. Це сталося після того, як минулого місяця Росія зняла більшість обмежень на експорт дизельного палива.

На Близькому Сході офіційні особи США та Ізраїлю заявили, що угода щодо звільнення деяких заручників, які утримуються в обложеному анклаві Газа, наближається, незважаючи на запеклі бої.

Американські енергетичні компанії минулого тижня також збільшили кількість нафтових та газових бурових вишок вперше за три тижні, повідомила у п'ятницю енергетична компанія Baker Hughes, при цьому кількість нафтових та газових бурових установок є раннім індикатором майбутнього виробництва.