Нафта дорожчає на тлі здорового попиту та очікувань скорочення пропозиції

Ціни на нафту у вівторок зросли на очікуваннях здорових фундаментальних показників ринку після звіту ОПЕК, в якому говориться, що попит залишається високим, а також побоювань, що постачання може бути порушено, оскільки США посилюють контроль над експортом російської нафти.

О 06:13 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 30 центів, або 0,36%, до $82,82 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки WTI подорожчали на 28 центів, або 0,36%, до $78,54 за барель.

«Після сильного розпродажу на ринку протягом останніх трьох тижнів нафти вдалося знайти деяку підтримку... Хоча фундаментальні показники можуть бути не такими оптимістичними, як передбачалося, вони, як і раніше, надають підтримку, оскільки ринок, ймовірно, перебуває в дефіциті до кінця цього року», - повідомили аналітики ING в електронному листі.

"Профіцит, який ми побачимо на початку наступного року, може навіть бути стертий, якщо саудівці відмовляться від додаткових добровільних скорочень поставок", - додали вони.

У своєму щомісячному звіті Організація країн-експортерів нафти звинуватила спекулянтів у недавньому падінні цін. ОПЕК також трохи підвищила свій прогноз зростання світового попиту на нафту на 2023 рік та зберіг відносно високий прогноз на 2024 рік.

Минулого тижня ціни на нафту впали до найнижчого рівня з липня через побоювання, що попит може знизитися з боку найбільших споживачів нафти в США та Китаї. Споживчі ціни в Китаї впали в жовтні до рівнів, які не спостерігалися з часів пандемії COVID-19, а експорт за місяць скоротився більше, ніж прогнозувалося.

Міністерство енергетики США планує закупити 1,2 мільйона барелів нафти, щоб допомогти поповнити стратегічний нафтовий резерв після продажу найбільшого за всю історію запасу нафти із запасів минулого року, що може ще більше стимулювати попит.

Репресивні заходи США щодо експорту російської нафти потенційно можуть порушити постачання, що ще більше підтримає ціни.

Міністерство фінансів США розіслало компаніям із управління судами повідомлення з проханням надати інформацію про 100 судів, які воно підозрює у порушенні західних санкцій щодо російської нафти. Це найбільший крок Вашингтона з введення цінового обмеження обмеження нафтових доходів Москви.

Однак поновлення переговорів в Іраку щодо відновлення нафтопроводу може стати перешкодою для ринку, кажуть аналітики ANZ та ING.

Міністр нафти Іраку розраховує досягти угоди з регіональним урядом Курдистану та іноземними нафтовими компаніями щодо відновлення видобутку нафти на родовищах Курдського регіону та відновлення експорту північної нафти трубопроводом Ірак-Туреччина.

Туреччина з 25 березня припинила постачання 450 000 барелів на добу трубопроводом Ірак-Туреччина після рішення арбітражу Міжнародної торгової палати.

У центрі уваги ринку буде останній щомісячний звіт Міжнародного енергетичного агентства з ринку нафти, який буде опублікований сьогодні.

Дані щодо інфляції у США також будуть опубліковані у вівторок, а дані щодо індексу цін виробників у США будуть оприлюднені в середу.

Деякі фактори, наприклад, чи покращить саміт АТЕС китайсько-американські відносини і чи Китай і далі знижуватиме відсоткові ставки для підтримки економіки, також можуть надати підтримку цінам на нафту, сказав Лі.