Reuters: США перевіряє судновласників, які могли порушити санкції проти російської нафти

Міністерство фінансів США розіслало запити 30 власникам близько сотні суден, яких підозрюють у перевезенні російської нафти всупереч погодженій державами Заходу стелі цін.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо агентству Reuters від джерела.

За словами джерела Reuters, запити є рутинним кроком Мінфіну США для розслідування порушень санкцій і призначені для збору інформації, як-то інформації про компанії, які зафрахтували певні судна та / або придбали нафту, яку ті перевозили.

Однією з компаній, яка, за даними Reuters, отримала запит на інформацію, була турецька компанія Beks Shipping.

Як підозрює Мінфін США, деякі із суден, про які йдеться в запитах, брали участь у вивезенні російської нафти з тихоокеанського порту Козьміно, тоді як інші завантажувалися в порту Приморськ на березі Фінської затоки.

У грудні 2022 року "Група семи", Європейський Союз та Австралія ввели обмеження на експорт російської нафти морським транспортом на рівні 60 доларів за барель. Вона забороняє західним компаніям транспортувати, страхувати й платити за нафту, продану за ціною, вищою за цю межу.

Але цьогорічне зростання світових цін на нафту призвело до того, що значна частина нафти з РФ торгується за вищою за 60 доларів ціною, що фактично нівелює ефект західних санкцій.

Минулого тижня Європейський парламент закликав до посилення контролю на рівні ЄС за дотриманням санкцій проти Росії, а також більших зусиль для обмеження можливостей Москви обходити санкційні заходи.