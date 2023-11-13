Ціни на нафту падають через побоювання зниження попиту в США та Китаї

Ціни на нафту знизилися в понеділок, розгорнувши п'ятничне ралі, оскільки побоювання, що відновилися, з приводу зниження попиту в США і Китаї підірвали настрої ринку.

Січневі ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:00 EET подешевшали на 71 цент, або 0,87%, до 80,72 долара за барель, а грудневі ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 76,49 на 68 центів, або 0,88%.

Обидва еталони знаходилися значно нижче 100-денної ковзної середньої $86,61 за барель WTI та $82,31 за барель Brent.

Ціни зросли майже на 2% минулої п'ятниці, коли Ірак висловив підтримку скороченню видобутку нафти ОПЕК+, але втратили близько 4% за тиждень, зафіксувавши свої треті щотижневі втрати вперше з травня.

«Інвестори більше зосереджені на повільному попиті в США та Китаї, тоді як побоювання з приводу потенційних перебоїв у постачанні через конфлікт між Ізраїлем та Хамасом дещо вщухли», - сказав Хіроюкі Кікукава, президент NS Trading.

Управління енергетичної інформації США (EIA) минулого тижня заявило, що видобуток сирої нафти в США цього року зросте трохи менше, ніж очікувалося раніше, а попит впаде.

Наступного року споживання бензину на душу населення США може впасти до найнижчого рівня за останні два десятиліття, йдеться в доповіді.

Слабкі економічні дані з Китаю, найбільшого у світі імпортера сирої нафти, також посилили побоювання щодо падіння попиту.

Споживчі ціни у Китаї у жовтні впали до мінімуму з часів пандемії, що ставить під сумнів ефективність відновлення економіки країни.

Крім того, нафтопереробні заводи Китаю запросили у грудні скорочення поставок із Саудівської Аравії, найбільшого у світі експортера.

Тим не менш, Кікукава заявив, що ціни на нафту будуть підтримані, якщо WTI наблизиться до 75 доларів за барель.

"Якщо ринок впаде і далі, ми, ймовірно, побачимо підтримку покупок на тлі очікувань, що Саудівська Аравія та Росія вирішать продовжити добровільне скорочення поставок після грудня", - сказав Кікукава.

Найбільші експортери нафти Саудівська Аравія та Росія підтвердили минулого тижня, що вони продовжать добровільне скорочення видобутку нафти до кінця року, оскільки побоювання щодо попиту та економічного зростання продовжують гальмувати ринки сирої нафти.

ОПЕК+, Організація країн-експортерів нафти та її союзників, включаючи Росію, зустрінуться 26 листопада.

Що стосується пропозиції, американські енергетичні компанії скоротили кількість нафтових вишок, що працюють, другий тиждень поспіль до найнижчого рівня з січня 2022 року, повідомила енергетична компанія Baker Hughes. Кількість бурових установок свідчить про майбутню продуктивність.