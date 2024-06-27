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АНАЛІТИКА

Вчені створили реалістичну шкіру для роботів. яка імітує людські емоції

09:36 27.06.2024 |

Новини IT

 

Вчені з Токійського університету разом з Гарвардом експериментують зі створенням реалістичної шкіри для роботів, яка б здатна відчувати та рухатися, так само як людська.

Дослідники використовують новий метод "анкерів перфораційного типу", щоб ефективно прикріпити синтетичну шкіру до роботизованих структур. Цей прогрес може відкрити можливості до створення більш гуманоїдних роботів майбутнього.
Дослідження опубліковане у журналі Cell Reports Physical Science.

Вчені створили реалістичну шкіру для роботів. яка імітує людські емоції

 

Ці шкірні зв'язки важливі, оскільки вони утримують шкіру прикріпленою до тканини та м'язів під нею, що дозволяє їй не роз'їжджатися або розв'язуватися під час руху, схожого на рухи людини. Команда вчених має намір замінити ці зв'язки анкерами перфорованого типу в роботах.


Для демонстрації ефективності свого методу у прикріпленні синтетичної шкіри до тривимірних об'єктів зі складними контурами, дослідники створили штучний еквівалент шкіри на модельній голові. Вони також розробили роботизоване обличчя, покрите шкірним еквівалентом, яке може відтворювати різні вирази, включаючи посмішку.

Під час "ковзаючих рухів", що імітують рухи обличчя під час посмішки, синтетична шкіра деформується, створюючи живий вигляд виразу.
За матеріалами: gagadget.com
 

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